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  4. Морган назвал самого лучшего из партнеров Зинченко по Арсеналу
Англия
18 декабря 2023, 05:11 |
53
0

Морган назвал самого лучшего из партнеров Зинченко по Арсеналу

Одиозный журналист высказался о Райсе

18 декабря 2023, 05:11 |
53
0
Морган назвал самого лучшего из партнеров Зинченко по Арсеналу
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс (второй слева)

Журналист и телеведущий Пирс Морган, который является болельщиком лондонского «Арсенал», отреагировал на признание полузащитника Деклана Райса лучшим игроком матча «канониров» в АПЛ с «Брайтоном» (2:0).

«Наш игрок матча, игрок недели, месяца, сезона. Не могу припомнить игрока, подписавшего контракт с «Арсеналом», который неизменно был бы столь великолепен с первого дня», – написал Морган.

«Арсенал», напомним, подписал Райса летом этого года, отдав за него «Вест Хэму» 100+5 млн фунтов.

24-летний хавбек в текущем чемпионате Англии сыграл в 17 матчах, забил 3 гола.

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Деклан Райс Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко
Источник Twitter
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