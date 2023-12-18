Морган назвал самого лучшего из партнеров Зинченко по Арсеналу

Журналист и телеведущий Пирс Морган, который является болельщиком лондонского «Арсенал», отреагировал на признание полузащитника Деклана Райса лучшим игроком матча «канониров» в АПЛ с «Брайтоном» (2:0).

«Наш игрок матча, игрок недели, месяца, сезона. Не могу припомнить игрока, подписавшего контракт с «Арсеналом», который неизменно был бы столь великолепен с первого дня», – написал Морган.

«Арсенал», напомним, подписал Райса летом этого года, отдав за него «Вест Хэму» 100+5 млн фунтов.

24-летний хавбек в текущем чемпионате Англии сыграл в 17 матчах, забил 3 гола.