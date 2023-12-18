Морган назвал самого лучшего из партнеров Зинченко по Арсеналу
Одиозный журналист высказался о Райсе
Журналист и телеведущий Пирс Морган, который является болельщиком лондонского «Арсенал», отреагировал на признание полузащитника Деклана Райса лучшим игроком матча «канониров» в АПЛ с «Брайтоном» (2:0).
«Наш игрок матча, игрок недели, месяца, сезона. Не могу припомнить игрока, подписавшего контракт с «Арсеналом», который неизменно был бы столь великолепен с первого дня», – написал Морган.
«Арсенал», напомним, подписал Райса летом этого года, отдав за него «Вест Хэму» 100+5 млн фунтов.
24-летний хавбек в текущем чемпионате Англии сыграл в 17 матчах, забил 3 гола.
Our player of the match, player of the week, player of the month, player of the season. Can’t remember an Arsenal signing who’s been this consistently superb from Day One. 👏👏👏@_DeclanRice https://t.co/0DZj46iRzC— Piers Morgan (@piersmorgan) December 17, 2023
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