Арсенал обыграл Брайтон, Зинченко помог вернуть лидерство в АПЛ
Лондонской команде хватило двух голов
«Арсенал» в матче чемпионата Англии обыграл «Брайтон» со счетом 2:0. Лондонская команда всю игру владела преимуществом, забив голы силами Жезуса и Хаверца.
Украинец Александр Зинченко провел на поле 90 минут. «Арсенал» набрал 39 очков и до встречи «Ливерпуля» с МЮ вернул себе лидерство в таблице.
Чемпионат Англии. 17-й тур
Арсенал – Брайтон 2:0
Голы: Жезус, 53, Хаверц, 87
Арсенал: Райа, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Кивиор, 90), Райс, Эдегор, Хаверц (Смит-Роу, 89), Сака (Нельсон, 90), Мартинелли (Троссар, 81), Жезус (Нкетиа, 81)
Брайтон: Вербрюгген, Велтман (Хиншелвуд, 28), ван Хаке, Данк, Милнер (Игор, 60), Гилмор, Гросс, Адинга (Уэлбек, 79), Лаллана (Буананотте, 60), Митома, Фергюсон (Педро, 60)
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