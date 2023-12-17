Арсенал обыграл Брайтон, Зинченко помог вернуть лидерство в АПЛ

«Арсенал» в матче чемпионата Англии обыграл «Брайтон» со счетом 2:0. Лондонская команда всю игру владела преимуществом, забив голы силами Жезуса и Хаверца.

Украинец Александр Зинченко провел на поле 90 минут. «Арсенал» набрал 39 очков и до встречи «Ливерпуля» с МЮ вернул себе лидерство в таблице.

Чемпионат Англии. 17-й тур

Арсенал – Брайтон 2:0

Голы: Жезус, 53, Хаверц, 87

Арсенал: Райа, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Кивиор, 90), Райс, Эдегор, Хаверц (Смит-Роу, 89), Сака (Нельсон, 90), Мартинелли (Троссар, 81), Жезус (Нкетиа, 81)

Брайтон: Вербрюгген, Велтман (Хиншелвуд, 28), ван Хаке, Данк, Милнер (Игор, 60), Гилмор, Гросс, Адинга (Уэлбек, 79), Лаллана (Буананотте, 60), Митома, Фергюсон (Педро, 60)