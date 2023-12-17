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Арсенал
17.12.2023 16:00 – FT 2 : 0
Брайтон
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Англия
17 декабря 2023, 18:00 | Обновлено 17 декабря 2023, 18:02
1781
0

Арсенал обыграл Брайтон, Зинченко помог вернуть лидерство в АПЛ

Лондонской команде хватило двух голов

17 декабря 2023, 18:00 | Обновлено 17 декабря 2023, 18:02
1781
0
Арсенал обыграл Брайтон, Зинченко помог вернуть лидерство в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» в матче чемпионата Англии обыграл «Брайтон» со счетом 2:0. Лондонская команда всю игру владела преимуществом, забив голы силами Жезуса и Хаверца.

Украинец Александр Зинченко провел на поле 90 минут. «Арсенал» набрал 39 очков и до встречи «Ливерпуля» с МЮ вернул себе лидерство в таблице.

Чемпионат Англии. 17-й тур

Арсенал – Брайтон 2:0
Голы: Жезус, 53, Хаверц, 87

Арсенал: Райа, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Кивиор, 90), Райс, Эдегор, Хаверц (Смит-Роу, 89), Сака (Нельсон, 90), Мартинелли (Троссар, 81), Жезус (Нкетиа, 81)

Брайтон: Вербрюгген, Велтман (Хиншелвуд, 28), ван Хаке, Данк, Милнер (Игор, 60), Гилмор, Гросс, Адинга (Уэлбек, 79), Лаллана (Буананотте, 60), Митома, Фергюсон (Педро, 60)

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Источник Sport.ua
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