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Чемпионат Англии
Арсенал
17.12.2023 16:00 - : -
Брайтон
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Англия
17 декабря 2023, 01:56 | Обновлено 17 декабря 2023, 02:27
81
0

Арсенал – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии

Поединок состоится 17 декабря в 16:00 по Киеву

17 декабря 2023, 01:56 | Обновлено 17 декабря 2023, 02:27
81
0
Арсенал – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

17 декабря на «Эмирейтс» пройдет матч 17-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Брайтоном». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда вышла на новый уровень в прошлом сезоне - довольно неожиданно, с учетом того, как развивались прошлый годы, с постоянными неудачами и финишем за пределами квартета лидеров - а тут сразу 2-е место, причем с единоличным лидерством до середины весны. Сейчас тоже получилось, параллельно прекрасно вернувшись в Лигу чемпионов, пробиться к началу зимы на высшую позицию в АПЛ, еще и выдав 4 победы кряду. Правда, Лутону при этом победный гол забили на 7-й добавленной минуте. А потом был поединок с Астон Виллой своего же бывшего наставника, Унаи Эмери. Там канониры так ничем и не ответили на ранний гол Макгила, уступив 0-1. И, как итог, подпустили соперника на минимальную дистанцию, и, главное, позволили Ливерпулю подняться на вершину Премьер-Лиги. Надо сейчас отреагировать победой, чтобы не испортить болельщикам рождественское настроение.

Брайтон

Клуб в этом сезоне дебютирует в еврокубках. Это новый опыт для чаек, да и Де Дзерби раньше только однажды проходил через подобное, причем неудачно: с донецким Шахтером занял четвертое место в группе Лиги чемпионов, уступив даже Шерифу. Англичане тоже начинали неудачно, дебютировав в Лиге Европы с поражения дома АЕКу. Но быстро набрали форму и досрочно вышли в плей-офф турнира. Хуже выглядит Альбион на внутренней арене: проиграли в Кубке Лиги нестабильному Челси, идут за пределами зоны еврокубков в АПЛ. С другой стороны, набрано 26 очков - всего на 1 меньше, чем у Манчестер Юнайтед, так что рано ставить крест на международных амбициях клуба.

Статистика личных встреч

За последние 5 матчей была только 1 победа Арсенала, как раз год назад. За это время Брайтон успел выиграть трижды, в том числе в мае был разгром канониров 3-0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Зинченко и компания не допустят второй осечки кряду. Ставим на их победу при форе -1 (коэффициент - 1,81).

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Источник Sport.ua
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