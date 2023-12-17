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Чемпионат Англии
Арсенал
17.12.2023 16:00 – 54 1 : 0
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 декабря 2023, 16:00 |
1112
10

Арсенал – Брайтон. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 17-го тура АПЛ в 16:00 по Киеву

17 декабря 2023, 16:00 |
1112
10
Арсенал – Брайтон. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

17 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Брайтон».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Челси – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал - Брайтон
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События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Брайтон смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Віктор Коробка
Ого, у Брайтона 0 ударів! Пізнувато почав дивитися, трохи неочикувано.
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+1
Gargantua
помните я говорил, что постепенно наследие Поттера закончится и Брайтон де Дзерби превратится в унылое говно.
Ну вот уже близко.
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+1
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Віктор Коробка
Перший пішов! 
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0
Remark
Тоді в другому має бути ОЗ. Тут або 1:1, або 2:1 Начебто)))
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-1
Remark
Перший тайм по нулям.
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-1
Remark
А де всі вболівальники, зокрема Зінченко та тренера Брайтона?
Ответить
-1
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