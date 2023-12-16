16 декабря на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 17-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Шеффилд Юнайтед». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Челси

Команда провалила прошлый сезон. Но спады, и достаточно глобальные, характерны для всех грандов - Ливерпуль по итогам 2022/2023 остался без Лиги чемпионов, а Тоттенхэм - вообще без еврокубков. Плохо то, что пенсионеры не смогли особенно прибавить и сейчас, после столь масштабных летних перестановок и прихода нового наставника, Почеттино. Маурисио, казалось бы, получил оптимальные условия, ведь синим не нужно отвлекаться на еврокубки. Но даже в таких условиях амбициозный клуб выигрывает не чаще, чем уступает. Мудрик и компания способны приятно удивить в отдельном поединке, причем с сильным соперником - Ливерпулем, Арсеналом, Тоттенхэмом, Сити, выиграли в меньшинстве у Брайтона, но при этом потом идет новая неудача. Сейчас и вовсе уже 2 кряду: сначала уступили Манчестер Юнайтед, а потом - и Эвертону.

Шеффилд Юнайтед

Клуб вернулся в Премьер-Лигу под руководством Хеккингботома. Причем он, пусть и со второй попытки, обеспечил подъем подопечных из Чемпионшипа напрямую, минуя стыки, в которых была неудача в 2022-м году. Но на более высоком уровне клинки предстали абсолютно беззубыми. Они взяли только 1 очко в 10 первых поединках, сыграв 2:2 с Эвертоном. В ноябре, казалось, было улучшение: победа над Вулверхэмптоном, ничья с Брайтоном. В итоге, после 0:5 с Бернли, менеджера уволили. На пост вернулась местная легенда, Уайлдер. Крис стартовал с нового поражения, 0:2 с Ливерпулем. Но уже с Брентфордом за счет единственного гола Макати была взята столь важная победа.

Статистика личных встреч

Все 3 последних поединка были выиграны аристократами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают безоговорочным фаворитом синих. Но после возвращения Уайлдера клинки преобразились в лучшую сторону - можно ставить на них при форе +2,0 забитых голов (коэффициент - 1,70).