16.12.2023 17:00 – FT 2 : 0
Англия16 декабря 2023, 19:38 |
1327
0
Челси – Шеффилд – 2:0. Победа синих с участием Мудрика. Видео голов и обзор
Смотрите обзор матча 17-го тура АПЛ
16 декабря 2023, 19:38 |
1327
0
Сегодня, 16 декабря, проходит 17-й тур чемпионата Англии по футболу.
Лондонский «Челси» на домашнем поле победил «Шеффилд» – 2:0. Участие в этом матче принял и украинец Михаил Мудрик, отыгравший 68 минут.
АПЛ. 17-й тур, 16 декабря.
Челси – Шеффилд Юнайтед – 2:0
Голы: Палмер, 54, Джексон, 61.
Видеообзор матча
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 декабря 2023, 12:52 3
Специалист не видит, кто мог бы действительно усилить «бело-синих»
Футбол | 16 декабря 2023, 19:05 5
На 58-й минуте капитан гостей Том Локьер потерял сознание
Футбол | 16.12.2023, 14:36
Футбол | 16.12.2023, 09:50
Футбол | 16.12.2023, 20:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.12.2023, 16:36 10
15.12.2023, 19:01 14
15.12.2023, 12:18 52
14.12.2023, 22:50 15
14.12.2023, 22:51 6
15.12.2023, 20:52 5
14.12.2023, 23:57 25