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Челси
16.12.2023 17:00 – FT 2 : 0
Шеффилд Юнайтед
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Англия
16 декабря 2023, 19:38 |
1327
0

Челси – Шеффилд – 2:0. Победа синих с участием Мудрика. Видео голов и обзор

Смотрите обзор матча 17-го тура АПЛ

16 декабря 2023, 19:38 |
1327
0
Челси – Шеффилд – 2:0. Победа синих с участием Мудрика. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси – Шеффилд Юнайтед

Сегодня, 16 декабря, проходит 17-й тур чемпионата Англии по футболу.

Лондонский «Челси» на домашнем поле победил «Шеффилд» – 2:0. Участие в этом матче принял и украинец Михаил Мудрик, отыгравший 68 минут.

АПЛ. 17-й тур, 16 декабря.

Челси – Шеффилд Юнайтед – 2:0
Голы: Палмер, 54, Джексон, 61.

Видеообзор матча

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
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Челси Шеффилд Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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