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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
16.12.2023 17:00 – FT 2 : 2
Кристал Пэлас
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Англия
16 декабря 2023, 19:12 | Обновлено 16 декабря 2023, 19:27
1691
1

Челси с Мудриком уверенно победил Шеффилд, Кристал Пэлас шокировал Ман Сити

Состоялись три поединка в английском чемпионате

16 декабря 2023, 19:12 | Обновлено 16 декабря 2023, 19:27
1691
1
Челси с Мудриком уверенно победил Шеффилд, Кристал Пэлас шокировал Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

Сегодня, 16 декабря, проходит 17-й тур чемпионата Англии по футболу.

Лондонский «Челси» прервал двухматчевую серию поражений, обыграв на своем поле «Шеффилд Юнайтед». Голы за лондонцев забивали Коул Палмер и Николас Джексон. В стартовом составе «пенсионеров» также появился Михаил Мудрик, который отыграл 69 минут и был заменен.

Действующий чемпион АПЛ «Ман Сити» на домашнем поле не удержал преимущество в два мяча в матче с «Кристал Пэлас» и сыграл вничью 2:2, Олисе реализовал пенальти на 90+5 минуте.

«Ньюкасл» на своем поле разгромил «Фулхэм».

Матч «Борнмута» и «Лутон Таун» был отменен. Капитан гостей потерял сознание во время игры.

АПЛ. 17-й тур, 16 декабря.

Челси – Шеффилд Юнайтед – 2:0
Голы: Палмер, 54, Джексон, 61.

Челси: Петрович, Дисаси, Тиаго Силва, Бадьяшиль, Колуилл, Галлахер, Мудрик (Фернандес, 69), Палмер (Матсен, 90), Кайседо, Стерлинг (Броя, 75), Джексон (Гюсто, 90).

Шеффилд Юнайтед: Фодерингэм, Богл, Ахмедходжич, Трасти, Лоу, Макати, Хамер (Слиман, 80), Винисиус, Брукс (Осула, 58), Макберни (Норвуд, 67), Арчер.

Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 2:2
Голы: Грилиш, 24, Льюис, 54 – Матета, 66, Олисе, 90+5 (пенальти).

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол, Льюис (Стоунз, 90), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Альварес.

Кристал Пэлас: Хендерсон, Клайн (Эзе, 90), Уорд (Озо, 34), Андерсен, Гехи, Митчелл, Олисе, Ричардс, Шлупп (Матеус Франса, 81), Ридевалд (Ахамада, 81), Матета.

Ньюкасл – Фулхэм – 3:0
Голы: Майли, 57, Альмирон, 64, Берн, 82.

Ньюкасл: Дубравка, Ливраменто (Ритчи, 84), Шер (Крафт, 14), Ласселс, Берн (Ботман, 84), Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Альмирон, Жоэлинтон (Майли, 36), Гордон (Холл, 84), Уилсон.

Фулхэм: Лено, Кастань (Родриго Муниз, 61), Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Кэрни (Лукич, 76), Уилсон, Перейра (Тете, 61), Пальинья (Рид, 76), Ивоби (Декордова-Рид, 77), Хименес.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Кристал Пэлас Челси Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити Ньюкасл Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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TarasTaras94
Щось Мудрик так собі сьогодні був. Пару моментів у першому таймі дійсно непогані, але потім брак і постійно повз моменти 
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