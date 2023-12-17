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Англия
17 декабря 2023, 15:35 |
2382
2

ПОЧЕТТИНО: Постарались поставить Мудрика в выгодную позицию перед воротами

Главный тренер «Челси» прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед»

17 декабря 2023, 15:35 |
2382
2
ПОЧЕТТИНО: Постарались поставить Мудрика в выгодную позицию перед воротами
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Маурисио Почеттино

16 декабря состоялся матч 17-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «пенсионеров».

После завершения поединка наставник лондонцев Маурисио Почеттино прокомментировал победу своих подопечных:

«Я очень доволен. Игра была хорошей. Всегда хорошо против команды, которая играет агрессивно с низким блоком.

Во втором тайме мы поменяли позиции Палмера и Рахима Стерлинга, постарались поставить Палмера и Мудрика в более выгодную позицию перед воротами.

Я уверен в себе, даже если мы проигрываем. Я действительно верю в игроков и клуб. Теперь я собираюсь использовать этот настрой в следующем матче – в четвертьфинале Кубка лиги», – сказал Почеттинно.

Украинский футболист лондонцев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и был заменен на 69-й и был заменен на Энцо Фернандеса. После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов. Такой показатель Михаила является худшим среди игроков основы «Челси».

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Маурисио Почеттино Михаил Мудрик пресс-конференция Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси - Шеффилд Юнайтед Челси Шеффилд Юнайтед
Источник BBC
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Wlad West
100 млн...   .Ему бы  на стройке работать, за пойлом бегать - цены бы ему не было
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0
DK1961
Да хоть в сами ворота этот электродвижок ставьте, толку не будет. Кроме скорости - во всем остальном полный НОЛЬ. Интересно, Ребров это заметит когда-нибудь? 
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-1
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