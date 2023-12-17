ПОЧЕТТИНО: Постарались поставить Мудрика в выгодную позицию перед воротами

16 декабря состоялся матч 17-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «пенсионеров».

После завершения поединка наставник лондонцев Маурисио Почеттино прокомментировал победу своих подопечных:

«Я очень доволен. Игра была хорошей. Всегда хорошо против команды, которая играет агрессивно с низким блоком.

Во втором тайме мы поменяли позиции Палмера и Рахима Стерлинга, постарались поставить Палмера и Мудрика в более выгодную позицию перед воротами.

Я уверен в себе, даже если мы проигрываем. Я действительно верю в игроков и клуб. Теперь я собираюсь использовать этот настрой в следующем матче – в четвертьфинале Кубка лиги», – сказал Почеттинно.

Украинский футболист лондонцев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и был заменен на 69-й и был заменен на Энцо Фернандеса. После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов. Такой показатель Михаила является худшим среди игроков основы «Челси».