ПОЧЕТТИНО: Постарались поставить Мудрика в выгодную позицию перед воротами
Главный тренер «Челси» прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед»
16 декабря состоялся матч 17-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «пенсионеров».
После завершения поединка наставник лондонцев Маурисио Почеттино прокомментировал победу своих подопечных:
«Я очень доволен. Игра была хорошей. Всегда хорошо против команды, которая играет агрессивно с низким блоком.
Во втором тайме мы поменяли позиции Палмера и Рахима Стерлинга, постарались поставить Палмера и Мудрика в более выгодную позицию перед воротами.
Я уверен в себе, даже если мы проигрываем. Я действительно верю в игроков и клуб. Теперь я собираюсь использовать этот настрой в следующем матче – в четвертьфинале Кубка лиги», – сказал Почеттинно.
Украинский футболист лондонцев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и был заменен на 69-й и был заменен на Энцо Фернандеса. После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов. Такой показатель Михаила является худшим среди игроков основы «Челси».
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