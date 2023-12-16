Худший игрок из основы Челси. Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ

16 декабря состоялся матч 17-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «пенсионеров».

Украинский футболист лондонцев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и был заменен на 69-й на Энцо Фернандеса.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов. Такой показатель Михаила является худшим среди игроков основы «Челси».

Лучшим игроком матча был признан Коул Палмер (8.4), который отметился голом и асисстом.

Оценки WhoScored за матч Челси – Шеффилд Юнайтед – 2:0