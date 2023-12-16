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  4. Худший игрок из основы Челси. Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ
Англия
16 декабря 2023, 19:35 |
5192
27

Худший игрок из основы Челси. Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ

16 декабря лондонцы на своем поле обыграли «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0

16 декабря 2023, 19:35 |
5192
27
Худший игрок из основы Челси. Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино и Михаил Мудрик

16 декабря состоялся матч 17-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «пенсионеров».

Украинский футболист лондонцев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и был заменен на 69-й на Энцо Фернандеса.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов. Такой показатель Михаила является худшим среди игроков основы «Челси».

Лучшим игроком матча был признан Коул Палмер (8.4), который отметился голом и асисстом.

Оценки WhoScored за матч Челси – Шеффилд Юнайтед – 2:0

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Коул Палмер Михаил Мудрик лучший игрок WhoScored Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Шеффилд Юнайтед Челси - Шеффилд Юнайтед
Источник Sport.ua
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Комментарии 27
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Serhii P.
Він такий безтолковий, що просто жах. Крім швидкості, більше нічого немає.
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+9
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andre_lui
Точно був не найгірший
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+5
introvert
Абсолютно справедлива оцінка. Так, намагався загострювати, зробив пару вдалих обводок - але сам же в подальшому ті загострення і запоров. При атаках партнерів більше заважав їм, мішаючись під ногами, ніж допомагав. Взаєморозуміння з рештою гравців команди - жодного. І так вже котрий матч поспіль.
Дивуюсь терпінню Почеттіно. Мабуть, дійсно з кадровим потенціалом Челсі біда, якщо Маурісіо вважає Мудрика кращим вибором на позицію вінгера. Так успішно викидати гроші на вітер, як власники Челсі, ще потрібно вміти.
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+4
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Вася Пупкин
Взагалі не зрозуміло звідки така оцінка. В першому таймі найактивніший гравець. Так, не все виходило, але й вдалих дій вистачало.
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+4
GloryUkraine
Якщо Почетіно набридне возитися з Мудриком і він його посадить на лавицю, то це буде "фсьо".
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+3
Fitness.sports
Одна худшая другая средняя оценка по разным аналитическим порталом
Статистичні портали WhoScored та SofaScore оцінили дії українця у 6,6 балів, що є середньою оцінкою у складі "синіх". Один портал анализирует полезность на команду а вторая оценка индивидуальные качества которые принесли пользу
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+3
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vbrjkf
Слідкую за грою Мудрика з самого початку. Це всерівно, що дивитись серіал "Не родись красивою" - чекаєш на чудо, а його немає!  Мудрик - надувна кулька з яскравою наліпкою з 5-ма нулями. Не розуміє партнерів, втрати м*яча, в відборі - ноль, а в добавок - проблеми в спілкуванні з партнерами на полі. Не буду здивований, якщо він відправиться в аренду. 
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+2
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Александр Шевченко
Бесполезное полено, эта ваша Мудринья. Побежал вперед, как дыбил, потом обратно и так от матча к матчу.
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+2
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NoMad
Тiльки не кажiть серуну, бо вiн думає, що наступний ЗМ буде мурзiка 😂 а наспраедi його мiсце в чемпiоншипi
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+2
Bombardini
Все по ділу. Захисники іноді яскравіше йшли в атаку. Мудрик, як завжди отримував та летів. Вже всі це читають, всі це знають, там на бровці вже чекають, але він діє тільки так, втрачаючи м'ячі. Я так розумію, що у клубі зараз нема ширини складу через травми, а так би Мудрик вже засів на банку. Сам винуватий, грати нехай вчиться, а не бігати
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+1
Перець
Не критикуйте котика Мурзік ,бо він лякається
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+1
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ALM
Активності було багато, але реальних корисних дій майже не було. Окрім одного передгольового паса.
P.S. Коли Мишко в черговий раз тупанув, показали Поча, який щось невдоволено висказував та показував на Мудріка.
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+1
avk2307
Зарплата Мудрика в Челси - 100 тис фунтов в неделю Недели 52,выходит 5,2 млн. Зарплата Лунина- 3.2 млн в год чистыми.
Можно и на лавке сидеть, но Красноград вывести в УПЛ
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0
Falko
А зате всі, хто вийшли на заміну, і близько до Мурзика не дотягнули, вот  
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0
Viktor Shuper
клас не проп'єш, особливо якщо того класу нема 
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0
avk2307
Не смешно и не прорывает, хотя уже сколько игр в старте Почеттино дает...
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-1
KirTheKing
Мишаня це кмітливий форвард-руйнівник. именно Мишаня разогнал атаку со вторым голом!! все хейтеры всрались, а Мишаня на коне !!
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-2
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