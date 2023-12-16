Худший игрок из основы Челси. Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ
16 декабря лондонцы на своем поле обыграли «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0
16 декабря состоялся матч 17-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «пенсионеров».
Украинский футболист лондонцев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и был заменен на 69-й на Энцо Фернандеса.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов. Такой показатель Михаила является худшим среди игроков основы «Челси».
Лучшим игроком матча был признан Коул Палмер (8.4), который отметился голом и асисстом.
Оценки WhoScored за матч Челси – Шеффилд Юнайтед – 2:0
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Дивуюсь терпінню Почеттіно. Мабуть, дійсно з кадровим потенціалом Челсі біда, якщо Маурісіо вважає Мудрика кращим вибором на позицію вінгера. Так успішно викидати гроші на вітер, як власники Челсі, ще потрібно вміти.
Статистичні портали WhoScored та SofaScore оцінили дії українця у 6,6 балів, що є середньою оцінкою у складі "синіх". Один портал анализирует полезность на команду а вторая оценка индивидуальные качества которые принесли пользу
P.S. Коли Мишко в черговий раз тупанув, показали Поча, який щось невдоволено висказував та показував на Мудріка.
Можно и на лавке сидеть, но Красноград вывести в УПЛ