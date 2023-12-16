16 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Шеффилд Юнайтед».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Челси – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция