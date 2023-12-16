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Чемпионат Англии
Челси
16.12.2023 17:00 – 54 1 : 0
Шеффилд Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 декабря 2023, 17:00 | Обновлено 16 декабря 2023, 17:23
1581
7

Челси – Шеффилд Юнайтед. Мудрик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 17-го тура АПЛ в 17:00 по Киеву

16 декабря 2023, 17:00 | Обновлено 16 декабря 2023, 17:23
1581
7
Челси – Шеффилд Юнайтед. Мудрик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

16 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Шеффилд Юнайтед».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Челси – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси - Шеффилд
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
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Челси Шеффилд Юнайтед смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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Swed
Так а пока в 4 играх только Лутон и МС забили.
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+1
Swed
Ожидание гола  0,10 : 0,16 )))   Как Мудрик пробил на 22, так и заснули. Бадишили бьют хз куда и Мишка только оставляет мячи в поле. Жексон -ходящий оффсайд.     ГалаХэр - дуб.    Оторвался и прямо в кучу чужих пас, когда Мишаня стоял один как перст.    Пенсия...)
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+1
Віктор Коробка
Пішки не виграти навіть у Шефілда. А якщо ще й по воротам не бити, та постійно залазити в офсайд - можна й програти.
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+1
Remark
Майнц Хайд ТБ 1.5 в першому. Зараз рахунок 0:1, йде 32 хв матчу.
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-1
Gargantua
единственный кто у Челси сейчас красавчик, это Галлахер.
не удивительно, что эти обалдуи из ихнего менеджмента вроде бы хотят его продать, чтобы купить очередное дорогущее полено.
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-3
Serhii P.
щось не бачу я гри від Мудрика. Просто зайве тіло на футбольному полі. Напевно, що замінять у перерві.
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-3
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