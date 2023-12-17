Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Брайтон – 2:0. Зинченко поцеловал Габи Жезуса. Видео голов, обзор
Чемпионат Англии
Арсенал
17.12.2023 16:00 – FT 2 : 0
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 декабря 2023, 20:23 | Обновлено 17 декабря 2023, 20:29
1123
1

Арсенал – Брайтон – 2:0. Зинченко поцеловал Габи Жезуса. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка 17-го тура Английской Премьер-лиги

17 декабря 2023, 20:23 | Обновлено 17 декабря 2023, 20:29
1123
1
Арсенал – Брайтон – 2:0. Зинченко поцеловал Габи Жезуса. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 17-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл «Брайтон» со счетом 2:0.

Голы для канониров во втором тайме забили Габриэль Жезус и Кай Хаверц.

Александр Зинченко вышел в основе и был заменен на 90+3 минуте. Украинец запомнился празднованием гола, во время которого поцеловал в щеку Габриэля Жезуса.

АПЛ. 17-й тур, 17 декабря

Арсенал – Брайтон 2:0

Голы: Жезус, 53, Хаверц, 87

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
По теме:
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 0:0. Сухой Онана. Видеообзор матча
Отбились. Манчестер Юнайтед отобрал очки у Ливерпуля
ВИДЕО. Егора Ярмолюка ударили в лицо в матче АПЛ. Что случилось?
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Габриэл Жезус Арсенал - Брайтон
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
Футбол | 17 декабря 2023, 10:52 3
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы

Чемпион Украины не хотел бы уже в 1/16 финала турнира встретиться с «Ромой»

Снова Кепа? Назван голкипер, который сыграет в следующем матче Реала
Футбол | 17 декабря 2023, 18:00 12
Снова Кепа? Назван голкипер, который сыграет в следующем матче Реала
Снова Кепа? Назван голкипер, который сыграет в следующем матче Реала

Андрей Лунин начнет поединок против «Вильярреала» на скамейке для запасных

ФОТО. «Добро пожаловать». Лунин встретился с бразильским вундеркиндом Реала
Футбол | 16.12.2023, 21:41
ФОТО. «Добро пожаловать». Лунин встретился с бразильским вундеркиндом Реала
ФОТО. «Добро пожаловать». Лунин встретился с бразильским вундеркиндом Реала
ПОЧЕТТИНО: Постарались поставить Мудрика в выгодную позицию перед воротами
Футбол | 17.12.2023, 15:35
ПОЧЕТТИНО: Постарались поставить Мудрика в выгодную позицию перед воротами
ПОЧЕТТИНО: Постарались поставить Мудрика в выгодную позицию перед воротами
Марино ПУШИЧ: «Я в Шахтере два месяца, а кажется, что прошло два года»
Футбол | 17.12.2023, 19:11
Марино ПУШИЧ: «Я в Шахтере два месяца, а кажется, что прошло два года»
Марино ПУШИЧ: «Я в Шахтере два месяца, а кажется, что прошло два года»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
З Перемогою!!!
Так тримати
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Этот мальчик очень хорош». Анчелотти похвалил Пересу игрока Шахтера
«Этот мальчик очень хорош». Анчелотти похвалил Пересу игрока Шахтера
16.12.2023, 10:58 1
Футбол
Стали известны полуфинальные пары клубного чемпионата мира 2023
Стали известны полуфинальные пары клубного чемпионата мира 2023
16.12.2023, 06:59
Футбол
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
16.12.2023, 18:43 8
Футбол
Снова камбэк. Украина U-20 обыграла Хорватию в матче молодежного ЧМ
Снова камбэк. Украина U-20 обыграла Хорватию в матче молодежного ЧМ
15.12.2023, 19:01 14
Хоккей
ВИДЕО. Илья Забарный подсказкой помог Борнмуту забить гол в ворота МЮ
ВИДЕО. Илья Забарный подсказкой помог Борнмуту забить гол в ворота МЮ
15.12.2023, 20:14 6
Футбол
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
17.12.2023, 07:45 2
Футбол
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
16.12.2023, 14:56 1
Бокс
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
16.12.2023, 16:38 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем