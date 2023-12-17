Англия17 декабря 2023, 20:23 | Обновлено 17 декабря 2023, 20:29
1123
1
Арсенал – Брайтон – 2:0. Зинченко поцеловал Габи Жезуса. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор поединка 17-го тура Английской Премьер-лиги
17 декабря 2023, 20:23 | Обновлено 17 декабря 2023, 20:29
1123
1
В матче 17-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл «Брайтон» со счетом 2:0.
Голы для канониров во втором тайме забили Габриэль Жезус и Кай Хаверц.
Александр Зинченко вышел в основе и был заменен на 90+3 минуте. Украинец запомнился празднованием гола, во время которого поцеловал в щеку Габриэля Жезуса.
АПЛ. 17-й тур, 17 декабря
Арсенал – Брайтон – 2:0
Голы: Жезус, 53, Хаверц, 87
Видео голов и обзор матча
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 декабря 2023, 10:52 3
Чемпион Украины не хотел бы уже в 1/16 финала турнира встретиться с «Ромой»
Футбол | 17 декабря 2023, 18:00 12
Андрей Лунин начнет поединок против «Вильярреала» на скамейке для запасных
Футбол | 16.12.2023, 21:41
Футбол | 17.12.2023, 15:35
Футбол | 17.12.2023, 19:11
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.12.2023, 10:58 1
16.12.2023, 06:59
16.12.2023, 18:43 8
15.12.2023, 19:01 14
15.12.2023, 20:14 6
17.12.2023, 07:45 2
16.12.2023, 14:56 1
16.12.2023, 16:38 8
Так тримати