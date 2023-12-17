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Англия
17 декабря 2023, 19:45 | Обновлено 17 декабря 2023, 19:57
699
2

ФОТО. Цем в щечку. Эмоции Зинченко в матче Арсенала против Брайтона

Украинец запомнился празднованием гола вместе с Габриэлем Жезусом

17 декабря 2023, 19:45 | Обновлено 17 декабря 2023, 19:57
699
2
ФОТО. Цем в щечку. Эмоции Зинченко в матче Арсенала против Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 17-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл «Брайтон» со счетом 2:0.

Голы для канониров во втором тайме забили Габриэль Жезус и Кай Хаверц.

Александр Зинченко вышел в основе и был заменен на 90+3 минуте. Украинец запомнился празднованием гола, во время которого поцеловал в щеку Габриэля Жезуса.

«Арсенал» набрал 39 очков и вернул себе лидерство в турнирной таблице АПЛ.

АПЛ. 17-й тур, 17 декабря

Арсенал – Брайтон 2:0

Голи: Жезус, 53, Хаверц, 87

ФОТО. Эмоции Зинченко в матче Арсенала против Брайтона

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Источник Sport.ua
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уявляєте, що відбувається після матчу в душевій
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Андрей Залищук
Арсенал гачі-версія))
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