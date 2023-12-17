ФОТО. Цем в щечку. Эмоции Зинченко в матче Арсенала против Брайтона
Украинец запомнился празднованием гола вместе с Габриэлем Жезусом
В матче 17-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл «Брайтон» со счетом 2:0.
Голы для канониров во втором тайме забили Габриэль Жезус и Кай Хаверц.
Александр Зинченко вышел в основе и был заменен на 90+3 минуте. Украинец запомнился празднованием гола, во время которого поцеловал в щеку Габриэля Жезуса.
«Арсенал» набрал 39 очков и вернул себе лидерство в турнирной таблице АПЛ.
АПЛ. 17-й тур, 17 декабря
Арсенал – Брайтон 2:0
Голи: Жезус, 53, Хаверц, 87
ФОТО. Эмоции Зинченко в матче Арсенала против Брайтона
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