ФОТО. Цем в щечку. Эмоции Зинченко в матче Арсенала против Брайтона

В матче 17-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл «Брайтон» со счетом 2:0.

Голы для канониров во втором тайме забили Габриэль Жезус и Кай Хаверц.

Александр Зинченко вышел в основе и был заменен на 90+3 минуте. Украинец запомнился празднованием гола, во время которого поцеловал в щеку Габриэля Жезуса.

«Арсенал» набрал 39 очков и вернул себе лидерство в турнирной таблице АПЛ.

АПЛ. 17-й тур, 17 декабря

Арсенал – Брайтон 2:0

Голи: Жезус, 53, Хаверц, 87

ФОТО. Эмоции Зинченко в матче Арсенала против Брайтона