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  4. ВИДЕО. Жена в шоке. Зинченко поцеловал Жезуса во время празднования гола
Англия
17 декабря 2023, 17:40 |
3319
3

ВИДЕО. Жена в шоке. Зинченко поцеловал Жезуса во время празднования гола

Украинский футболист эмоционально отреагировал на забитый мяч «Арсенала»

17 декабря 2023, 17:40 |
3319
3
ВИДЕО. Жена в шоке. Зинченко поцеловал Жезуса во время празднования гола
Getty Images/Global Images Ukraine

В эти минуты происходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между лондонский «Арсеналом» и «Брайтоном». По состоянию на 80-ю минуту матча, хозяева побеждают со счетом 1:0.

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Единственный мяч в поединке забил нападающий «канониров» Габриэль Жезус. Во время празднования гола произошел интересный эпизод: украинский защитник Александр Зинченко поцеловал бразильского форварда в щечку.

ВИДЕО. Зинченко поцеловал Жезуса во время празднования гола Арсенала

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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u6464u
Емоції зашкалюють, не травіть Сашка, хлопець кайфує від футболу Арсенала.
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+1
anacreon
Спорт.юа - якщо ви і надалі будете писати ВІДЕО в заголовку, а потім в новині відео нема і скидування на якийсь телеграм канал, в який треба заходити і додаватися, аби побачити відео, то я просто перестану відкривати такі фейкові новини і буду їх дивитися на інших спортивних сайтах. Це вже неповага до читача.
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0
Serhii P.
Гонить собі
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