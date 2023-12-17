ВИДЕО. Жена в шоке. Зинченко поцеловал Жезуса во время празднования гола

В эти минуты происходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между лондонский «Арсеналом» и «Брайтоном». По состоянию на 80-ю минуту матча, хозяева побеждают со счетом 1:0.

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Единственный мяч в поединке забил нападающий «канониров» Габриэль Жезус. Во время празднования гола произошел интересный эпизод: украинский защитник Александр Зинченко поцеловал бразильского форварда в щечку.

ВИДЕО. Зинченко поцеловал Жезуса во время празднования гола Арсенала