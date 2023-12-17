Англия17 декабря 2023, 17:40 |
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ВИДЕО. Жена в шоке. Зинченко поцеловал Жезуса во время празднования гола
Украинский футболист эмоционально отреагировал на забитый мяч «Арсенала»
17 декабря 2023, 17:40 |
3319
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В эти минуты происходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между лондонский «Арсеналом» и «Брайтоном». По состоянию на 80-ю минуту матча, хозяева побеждают со счетом 1:0.
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Единственный мяч в поединке забил нападающий «канониров» Габриэль Жезус. Во время празднования гола произошел интересный эпизод: украинский защитник Александр Зинченко поцеловал бразильского форварда в щечку.
ВИДЕО. Зинченко поцеловал Жезуса во время празднования гола Арсенала
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Комментарии 3
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Емоції зашкалюють, не травіть Сашка, хлопець кайфує від футболу Арсенала.
Спорт.юа - якщо ви і надалі будете писати ВІДЕО в заголовку, а потім в новині відео нема і скидування на якийсь телеграм канал, в який треба заходити і додаватися, аби побачити відео, то я просто перестану відкривати такі фейкові новини і буду їх дивитися на інших спортивних сайтах. Це вже неповага до читача.
Гонить собі
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