Шеффилд Юнайтед уволил главного тренера. Уже известен преемник

Сегодня аутсайдер АПЛ «Шеффилд Юнайтед» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера команды Поли Хеккингботтома. 46-летний специалист работал с командой с ноября 2021 года.

Спустя всего полчаса после новости об увольнении Хеккингботтома «Шеффилд Юнайтед» уже сообщил о назначении нового главного тренера. Им стал Крис Уайлдер, который ранее уже работал с командой в 2016 – 2021 годах.

Сейчас «Шеффилд Юнайтед» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ всего с 4 очками в 14 матчах.

Sheffield United can confirm that football manager Paul Heckingbottom has been relieved of his duties. Additionally, coaches Stuart McCall and Mark Hudson, have also left the club.

Chris Wilder is the new manager of Sheffield United.



Former Blades favourite Wilder returns on a contract until the summer of 2025. Alan Knill, Matt Prestridge and former Republic of Ireland international Keith Andrews will assist Wilder.#SUFC 🔴