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  4. ГАДЖИЕВ: «Первый удар был пристрелочным, а со второго попал как надо»
Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 21:59 | Обновлено 06 мая 2024, 22:06
182
0

ГАДЖИЕВ: «Первый удар был пристрелочным, а со второго попал как надо»

Юный игрок «Днепра-1» стал героем матча 27-го тура УПЛ с «Кривбассом»

06 мая 2024, 21:59 | Обновлено 06 мая 2024, 22:06
182
0
ГАДЖИЕВ: «Первый удар был пристрелочным, а со второго попал как надо»
СК Днепр-1. Рамик Гаджиев

Юный игрок «Днепра-1» Рамик Гаджиев, ставший героем победного матча 27-го тура УПЛ с «Кривбассом» (1:0), дал интервью после игры.

– Сегодня тебе идеальный сценарий: 1:0, и у тебя победный гол. Какие эмоции сейчас?

– Невероятные эмоции! Очень рад, что забил ставший победным гол. Всегда очень хочу помогать команде, потому что рядом со мной невероятные игроки, и я очень рад играть вместе с ними. И всегда хочу помогать, чтобы после игры мы были счастливы.

– Голевому эпизоду предшествовал очень похожий момент, когда ты не забил. Была ли пристрелка?

– (улыбается) Да, первый раз назовем пристрелочным, а со второй попытки попал как следует.

– Как в целом матч оценишь? Как готовились к сопернику? На чем акцентировали внимание?

– Полагаю, мы сегодня очень хорошо играли, закрывали зоны. Мы знали, что они играют на контратаках, все быстры, и им нельзя давать простор. Поэтому пытались перекрывать это пространство и не давать им время. Думаю, справились с этим.

– После матча с «Оболонью» вы пообещали сделать шашлык команде, когда забьете первый гол. Вы сдержите обещание?

– Посмотрим (смеется)

– Насколько важно было сегодня победить, ведь в этом году дома вы еще не выигрывали?

– Это была очень важная победа для эмоционального состояния команды. Мы давно не побеждали, да еще и «Кривбасс» – был такой принципиальный матч, нужно было победить.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Кривбасс Рамик Гаджиев
Николай Степанюк Источник: СК Днепр-1
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