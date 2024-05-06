ГАДЖИЕВ: «Первый удар был пристрелочным, а со второго попал как надо»

Юный игрок «Днепра-1» Рамик Гаджиев, ставший героем победного матча 27-го тура УПЛ с «Кривбассом» (1:0), дал интервью после игры.

– Сегодня тебе идеальный сценарий: 1:0, и у тебя победный гол. Какие эмоции сейчас?

– Невероятные эмоции! Очень рад, что забил ставший победным гол. Всегда очень хочу помогать команде, потому что рядом со мной невероятные игроки, и я очень рад играть вместе с ними. И всегда хочу помогать, чтобы после игры мы были счастливы.

– Голевому эпизоду предшествовал очень похожий момент, когда ты не забил. Была ли пристрелка?

– (улыбается) Да, первый раз назовем пристрелочным, а со второй попытки попал как следует.

– Как в целом матч оценишь? Как готовились к сопернику? На чем акцентировали внимание?

– Полагаю, мы сегодня очень хорошо играли, закрывали зоны. Мы знали, что они играют на контратаках, все быстры, и им нельзя давать простор. Поэтому пытались перекрывать это пространство и не давать им время. Думаю, справились с этим.

– После матча с «Оболонью» вы пообещали сделать шашлык команде, когда забьете первый гол. Вы сдержите обещание?

– Посмотрим (смеется)

– Насколько важно было сегодня победить, ведь в этом году дома вы еще не выигрывали?

– Это была очень важная победа для эмоционального состояния команды. Мы давно не побеждали, да еще и «Кривбасс» – был такой принципиальный матч, нужно было победить.