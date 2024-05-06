В понедельник, 6 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги между «Днепром-1» и «Кривбассом».

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На 57-й минуте поединка забитым мячом отметился 18-летний полузащитник днепрян Рамик Гаджиев. Юный футболист оказался в правом полуфланге и обводящим ударом из-за пределов штрафной площадки открыл счет матча - 1:0 в пользу «Днепра-1».

Интересно, что этим голом Рамик Гаджиев может сохранить работу главному тренеру «Днепра-1» Юрию Максимову, который собирался подать в отставку в случае ничьей или поражения в этом матче.

ВИДЕО. 18-летний Гаджиев вывел Днепр-1 вперед в матче с Кривбассом