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  4. ВИДЕО. 18-летний Гаджиев вывел Днепр-1 вперед в матче с Кривбассом
Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 15:29 |
1279
0

ВИДЕО. 18-летний Гаджиев вывел Днепр-1 вперед в матче с Кривбассом

Днепряне открыли счет на 57-й минуте

06 мая 2024, 15:29 |
1279
0
ВИДЕО. 18-летний Гаджиев вывел Днепр-1 вперед в матче с Кривбассом
СК Днепр-1. Рамик Гаджиев

В понедельник, 6 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги между «Днепром-1» и «Кривбассом».

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На 57-й минуте поединка забитым мячом отметился 18-летний полузащитник днепрян Рамик Гаджиев. Юный футболист оказался в правом полуфланге и обводящим ударом из-за пределов штрафной площадки открыл счет матча - 1:0 в пользу «Днепра-1».

Интересно, что этим голом Рамик Гаджиев может сохранить работу главному тренеру «Днепра-1» Юрию Максимову, который собирался подать в отставку в случае ничьей или поражения в этом матче.

ВИДЕО. 18-летний Гаджиев вывел Днепр-1 вперед в матче с Кривбассом

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Дмитро Вербинський Источник: FootballHub
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