Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр СВАТОК: «Можем один другому откровенно смотреть в глаза»
Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 22:12 | Обновлено 06 мая 2024, 22:13
126
0

Александр СВАТОК: «Можем один другому откровенно смотреть в глаза»

Капитан СК «Днепр-1» поделился впечатлениями после матча с «Кривбассом»

06 мая 2024, 22:12 | Обновлено 06 мая 2024, 22:13
126
0
Александр СВАТОК: «Можем один другому откровенно смотреть в глаза»
СК Днепр-1. Александр Сваток

Капитан СК «Днепр-1» Александр Сваток поделился своими впечатлениями после победного матча 27-го тура УПЛ против «Кривбасса» (1:0):

– Сегодня была хорошо виден настрой команды на игру. Это после речи тренера, что он может покинуть команду или потому что конкуренты потеряли очки?

– Да, была действительно очень тяжелая игра. Я не могу сказать, что мы так настроились только чисто из-за речи тренера, потому что мы на каждую игру настраиваемся, и если их пересмотреть, то по отношению можем друг другу откровенно смотреть в глаза. Прошлый матч и позапрошлый мы также пытались выиграть и отдавали для этого все силы. Сегодня нам больше повезло и больше удавалось. Мы почти ничего не дали создать сопернику и очень довольны результатом.

– Как поздравили Рамика Гаджиева с его дебютным голом?

– Все очень за него радуются, ведь он молодой футболист, хорошо относящийся к тренировкам, всегда дорабатывает и слушает подсказки. До этого он играл за нашу юношескую команду, а сейчас забил гол, принесший нам победу.

– После матча Рамик сказал, что вы лично являетесь одним из тех, кто ему лично помогает. Можно ли сказать, что на поле воспринимаете его как сына?

– Да нет, это преувеличение (улыбается), Сейчас у нас такое положение, что в команде много травмированных, поэтому мы стараемся помочь как можно быстрее адаптироваться во взрослом футболе молодежи. И они уже помогают нам и приносят пользу, как, например, сегодня. Мы очень довольны тем, что победили, и он забил – это невероятно!

– Первая домашняя победа в этом году. Стало легче дышать в этом отношении?

– Нет, не легче.

– А в турнирном?

– Мы очень многое потеряли очков в играх, в которых должны были доводить дело до победы. Сейчас немного легче, но амбиции были у нас другими.

По теме:
ВЕРНИДУБ: «Днепр-1 с таким составом должен быть среди призеров чемпионата»
ГАДЖИЕВ: «Первый удар был пристрелочным, а со второго попал как надо»
МАКСИМОВ: «У нас был трансферный бан, и мы никого не могли пригласить»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Кривбасс Александр Сваток
Николай Степанюк Источник: СК Днепр-1
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
Футбол | 05 мая 2024, 21:13 2
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен

Леверкузенцы в матче 32-го тура чемпионата Германии разгромили «Айнтрахт» Франкфурт

ШЕЛЕСТЮК: «Ломаченко промыли мозги, ему нужно учить историю Украины»
Бокс | 06 мая 2024, 13:20 18
ШЕЛЕСТЮК: «Ломаченко промыли мозги, ему нужно учить историю Украины»
ШЕЛЕСТЮК: «Ломаченко промыли мозги, ему нужно учить историю Украины»

Украинский боксер – о странной позиции Василия

Шахтер установил новый рекорд чемпионатов Украины
Футбол | 05.05.2024, 22:18
Шахтер установил новый рекорд чемпионатов Украины
Шахтер установил новый рекорд чемпионатов Украины
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Хоккей | 06.05.2024, 14:00
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Марино ПУШИЧ: «Ракицкий – удивительный человек и удивительный игрок»
Футбол | 06.05.2024, 18:11
Марино ПУШИЧ: «Ракицкий – удивительный человек и удивительный игрок»
Марино ПУШИЧ: «Ракицкий – удивительный человек и удивительный игрок»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
04.05.2024, 23:15 1
Футбол
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
05.05.2024, 19:43 17
Футбол
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
04.05.2024, 22:25 4
Футбол
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
04.05.2024, 18:07 2
Футбол
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
04.05.2024, 21:40 2
Футбол
Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина
Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина
05.05.2024, 15:51 5
Футбол
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
04.05.2024, 20:50
Футбол
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
04.05.2024, 21:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем