Клуб, который шокировал всю Европу, сделал запрос о трансфере игрока Жироны

Леверкузенский «Байер» нацелился на 26-летнего испанского полузащитника каталонской «Жироны» Алейша Гарсию.

Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, руководство команды Хаби Алонсо рассматривает Алейша как потенциальную трансферную цель на лето 2024 года и уже сделало первый запрос.

Пока никаких конкретных переговоров между сторонами не было, но Алейш Гарсия – одно из нескольких имен в списке «Байера».

К Алейшу проявляла интерес и «Барселона» в январе 2024 года, однако новых контактов пока что не было.

В текущем сезоне Алейш Гарсия провел 36 матчей за «Жирону» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 ассистов.

«Байер» в кампании 2023/24 неожиданно выиграл Бундеслигу, причем досрочно, а также уже дошел до финала Кубка Германии и полуфинала Лиги Европы.

