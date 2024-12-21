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21 декабря 2024, 19:05 | Обновлено 21 декабря 2024, 19:08
37
0

Вердер разгромил Унион Берлин. Майнц сенсационно одолел Айнтрахт

Состоялись матчи 15-го тура Бундеслиги

21 декабря 2024, 19:05 | Обновлено 21 декабря 2024, 19:08
37
0
Вердер разгромил Унион Берлин. Майнц сенсационно одолел Айнтрахт
Getty Images/Global Images Ukraine

На стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте «Айнтрахт» потерпел поражение от «Майнца» в рамках 15-го тура Бундеслиги.

За хозяев гол забил Расмус Кристенсен. Гости ответили дублем Пауля Небеля, также автогол забил вратарь «Айнтрахта» Кауа Сантос.

Полузащитник гостей Надим Амири получил красную карточку на 21-й минуте.

В параллельном матче «Вердер» разгромил «Унион Берлин» со счетом 4:1.

За хозяев голами отметились Митчелл Вайзер, Йенс Стаге, также дубль оформил Марко Грюль. Гости ответили забитым мячом Андраша Шафера.

Бундеслига. 15-й тур. 21 декабря

Айнтрахт – Майнц – 1:3

Голы: Кристенсен, 75 – Сантос, 15 (автогол), Небель, 27, 58

Вердер – Унион Берлин – 4:1

Голы: Грюль, 13, 17, Вайзер, 45, Стаге, 87 – Шафер, 23

Хольштайн – Аугсбург – 5:1

Голы: Розенбом, 12, Гаррес, 32, 35, Мачино, 39, 90+1 – Клод-Морис, 5

Хоффенхайм – Боруссия М – 1:2

Голы: Крамарич, 58 – Зандер, 23, Плеа, 61

Штутгарт – Санкт-Паули – 0:1

Гол: Эггештайн, 21

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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