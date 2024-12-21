Вердер разгромил Унион Берлин. Майнц сенсационно одолел Айнтрахт
Состоялись матчи 15-го тура Бундеслиги
На стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте «Айнтрахт» потерпел поражение от «Майнца» в рамках 15-го тура Бундеслиги.
За хозяев гол забил Расмус Кристенсен. Гости ответили дублем Пауля Небеля, также автогол забил вратарь «Айнтрахта» Кауа Сантос.
Полузащитник гостей Надим Амири получил красную карточку на 21-й минуте.
В параллельном матче «Вердер» разгромил «Унион Берлин» со счетом 4:1.
За хозяев голами отметились Митчелл Вайзер, Йенс Стаге, также дубль оформил Марко Грюль. Гости ответили забитым мячом Андраша Шафера.
Бундеслига. 15-й тур. 21 декабря
Айнтрахт – Майнц – 1:3
Голы: Кристенсен, 75 – Сантос, 15 (автогол), Небель, 27, 58
Вердер – Унион Берлин – 4:1
Голы: Грюль, 13, 17, Вайзер, 45, Стаге, 87 – Шафер, 23
Хольштайн – Аугсбург – 5:1
Голы: Розенбом, 12, Гаррес, 32, 35, Мачино, 39, 90+1 – Клод-Морис, 5
Хоффенхайм – Боруссия М – 1:2
Голы: Крамарич, 58 – Зандер, 23, Плеа, 61
Штутгарт – Санкт-Паули – 0:1
Гол: Эггештайн, 21
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