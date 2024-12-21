Городской совет Тура не обеспечил безопасность – матч Кубка Франции отменен

Федерация футбола Франции сообщила, что отменила матч 1/32 финала Кубка Франции между командами «Тур» и «Лорьян» из-за отсутствия безопасности для болельщиков.

Это касается не только правил поведения болельщиков на стадионе, но и того, что может происходить на улицах города.

Городской совет Тура сообщил, что не может обеспечить все необходимые меры для проведения матча с точки зрения безопасности болельщиков.

Главный тренер команды был очень зол и раскритиковал всех, кто был причастен к организации этого матча.

«В городе должен был быть праздник. Команда принимала одну из лучших команд Лиги 2. Это же история. Мы должны были сегодня сыграть. Но кто-то не заинтересован в этом. Праздник сегодня был сорван людьми, далекими от футбола», – прокомментировал тренер.

В Федерации футбола Франции заявили, что игра отменена, а ее судьба, вероятно, будет решена в кабинете.