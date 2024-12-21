«У меня ноги кривые». Кличко признался, повторит ли судьбу Усика
Владимир Кличко заявил, что не видит себя в профессиональном футболе
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко, который может вернуться в ринг, откровенно признался, хотел бы сыграть в футбол на профессиональном уровне, заговорив о контракте Александра Усика с «Полесьем».
– Усик хочет сыграть в УПЛ, вы – посол «Динамо». Есть ли мнения о том, чтобы что-нибудь похожее сделать?
– У меня ноги немного кривые, и мяч пролетает между ног. Это так стыдно, когда между ног пролетает. Помню, я стоял на воротах – есть такие в футболе стыдные вещи типа, как гол между ногами. Думаю, с меня боксер лучше, чем футболист, поэтому остаюсь в боксе, – лаконично сказал Владимир.
В ночь с 21 на 22 декабря (ориентировочно в 1:00 ночи) состоится бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В первом поединке украинец выиграл у британского боксера раздельным решением судей.
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