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21 декабря 2024, 19:19 | Обновлено 21 декабря 2024, 19:20
1298
0

«У меня ноги кривые». Кличко признался, повторит ли судьбу Усика

Владимир Кличко заявил, что не видит себя в профессиональном футболе

21 декабря 2024, 19:19 | Обновлено 21 декабря 2024, 19:20
1298
0
«У меня ноги кривые». Кличко признался, повторит ли судьбу Усика
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко, который может вернуться в ринг, откровенно признался, хотел бы сыграть в футбол на профессиональном уровне, заговорив о контракте Александра Усика с «Полесьем».

– Усик хочет сыграть в УПЛ, вы – посол «Динамо». Есть ли мнения о том, чтобы что-нибудь похожее сделать?

– У меня ноги немного кривые, и мяч пролетает между ног. Это так стыдно, когда между ног пролетает. Помню, я стоял на воротах – есть такие в футболе стыдные вещи типа, как гол между ногами. Думаю, с меня боксер лучше, чем футболист, поэтому остаюсь в боксе, – лаконично сказал Владимир.

В ночь с 21 на 22 декабря (ориентировочно в 1:00 ночи) состоится бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В первом поединке украинец выиграл у британского боксера раздельным решением судей.

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Владимир Кличко Александр Усик Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига бокс Полесье Житомир
Олег Вахоцкий Источник: Бомбардир
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