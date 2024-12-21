В Германии на поле вышла команда из 11 игроков с одинаковой фамилией

В немецком любительском чемпионате есть интересная команда «Флерсгайм» из города Гессен. Дело в том, что президент местной команды Харис Куртанович собрал ее из членов своей семьи.

Сам Харис Куртанович в команде не только президент клуба, но и голкипер, иногда полевой игрок, а также главный тренер.

«Это не шутка. Мы такая команда. Здесь играют все из моей большой семьи - мои братья, кузены, дядя. Когда мы выходим на поле, то арбитры потеют», – рассказывает Харис изданию The Bild.

Так на одном из матчей 11-го дивизиона немецкой лиги на поле вышло в основном составе 11 из 12 Куртановичей. Самому старшему из Куртановичей 50, а самому молодому – 18.

Футболки у всех игроков имеют одно имя, но на них написана только фамилия - Куртанович.

Харис Куртанович рассказывает, что всегда мечтал о том, чтобы семья была всегда рядом, а футбол - это идеальное решение, ведь более дружного коллектива и не может быть.

Также Куртанович говорит, что главная задача клуба – выиграть 11-ю немецкую лигу, но для этого нужно усиление.

«У нас еще есть три подростка, которые станут игроками клуба. Они также Куртановичи. Будет уже 15 в составе. Но мы также ищем новых футболистов, которые помогут нам победить», – комментирует главный тренер.