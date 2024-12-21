Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Германии на поле вышла команда из 11 игроков с одинаковой фамилией
Германия
21 декабря 2024, 18:20 | Обновлено 21 декабря 2024, 18:24
1107
1

В Германии на поле вышла команда из 11 игроков с одинаковой фамилией

В городе Гессен самая футбольная фамилия Куртанович

21 декабря 2024, 18:20 | Обновлено 21 декабря 2024, 18:24
1107
1
В Германии на поле вышла команда из 11 игроков с одинаковой фамилией
Вild

В немецком любительском чемпионате есть интересная команда «Флерсгайм» из города Гессен. Дело в том, что президент местной команды Харис Куртанович собрал ее из членов своей семьи.

Сам Харис Куртанович в команде не только президент клуба, но и голкипер, иногда полевой игрок, а также главный тренер.

«Это не шутка. Мы такая команда. Здесь играют все из моей большой семьи - мои братья, кузены, дядя. Когда мы выходим на поле, то арбитры потеют», – рассказывает Харис изданию The Bild.

Так на одном из матчей 11-го дивизиона немецкой лиги на поле вышло в основном составе 11 из 12 Куртановичей. Самому старшему из Куртановичей 50, а самому молодому – 18.

Футболки у всех игроков имеют одно имя, но на них написана только фамилия - Куртанович.

Харис Куртанович рассказывает, что всегда мечтал о том, чтобы семья была всегда рядом, а футбол - это идеальное решение, ведь более дружного коллектива и не может быть.

Также Куртанович говорит, что главная задача клуба – выиграть 11-ю немецкую лигу, но для этого нужно усиление.

«У нас еще есть три подростка, которые станут игроками клуба. Они также Куртановичи. Будет уже 15 в составе. Но мы также ищем новых футболистов, которые помогут нам победить», – комментирует главный тренер.

По теме:
Вердер разгромил Унион Берлин. Майнц сенсационно одолел Айнтрахт
Степанов сыграет? Названы стартовые составы на матч Байер – Фрайбург
«Иногда есть дела поважнее, чем футбол». Кейн – о первой половине сезона
чемпионат Германии по футболу аматорский футбол
Олександр Сільченко Источник: Bild
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В команде Усика обвинили Фьюри в нарушении. Известно, что пошло не так
Бокс | 21 декабря 2024, 07:41 3
В команде Усика обвинили Фьюри в нарушении. Известно, что пошло не так
В команде Усика обвинили Фьюри в нарушении. Известно, что пошло не так

Красюк обратил внимание на бороду Тайсона

«Как и ожидали». Эмери объяснил, как Астон Вилла победила Манчестер Сити
Футбол | 21 декабря 2024, 18:46 0
«Как и ожидали». Эмери объяснил, как Астон Вилла победила Манчестер Сити
«Как и ожидали». Эмери объяснил, как Астон Вилла победила Манчестер Сити

Тренер доволен действиями своих подопечных

Лучше не становится. Манчестер Сити снова проиграл в АПЛ
Футбол | 21.12.2024, 16:25
Лучше не становится. Манчестер Сити снова проиграл в АПЛ
Лучше не становится. Манчестер Сити снова проиграл в АПЛ
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 21.12.2024, 18:01
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Бокс | 21.12.2024, 11:33
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
👍😂
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он всегда лечится». Ребров раскритиковал звезду сборной Украины
«Он всегда лечится». Ребров раскритиковал звезду сборной Украины
20.12.2024, 15:05 13
Футбол
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
21.12.2024, 08:20
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
20.12.2024, 05:10
Футбол
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
21.12.2024, 10:04 38
Бокс
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
20.12.2024, 15:42 90
Футбол
Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
20.12.2024, 23:15 2
Бокс
Топ-5 нокаутов в карьере Александра Усика
Топ-5 нокаутов в карьере Александра Усика
21.12.2024, 11:00 7
Бокс
Миллион бутылок. Милевский поведал, какую наибольшую сумму тратил за вечер
Миллион бутылок. Милевский поведал, какую наибольшую сумму тратил за вечер
20.12.2024, 11:53 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем