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  4. «Как и ожидали». Эмери объяснил, как Астон Вилла победила Манчестер Сити
Англия
21 декабря 2024, 18:46 |
600
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«Как и ожидали». Эмери объяснил, как Астон Вилла победила Манчестер Сити

Тренер доволен действиями своих подопечных

21 декабря 2024, 18:46 |
600
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«Как и ожидали». Эмери объяснил, как Астон Вилла победила Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился эмоциями после победы своей команды над «Манчестер Сити» в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги (2:1).

«Мы всегда стараемся быть положительными. В некоторых матчах мы, возможно, играем не так, как хотим, но сегодня мы хорошо сыграли. Мы чувствуем себя сильными.

Мы сыграли 90 минут, как и ожидали. В первом тайме «Сити» доминировал больше, чем нам хотелось. Но во втором тайме больше доминировали уже мы, избегая их прессинга. Я считаю, что мы играли лучше. Второй тайм мы провели уверенно», – сказал Эмери.

После победы над «горожанами» подопечные Эмери поднялись на 5 строчку турнирной таблицы, обойдя команду Жузепа Гвардиолы. В настоящее время «Астон Вилла» имеет 28 турнирных пунктов после 17 матчей.

Ранее Жузеп Гвардиола нашел причины поражения «Манчестер Сити» в матче против «Астон Виллы».

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Унаи Эмери Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Астон Вилла Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: BBC
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