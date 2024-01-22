Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы

Каталонская «Барселона», несмотря на финансовые проблемы, планирует усиление состава в летнее трансферное окно.

По информации Croni Caglobal, спортивный директор «Барсы» Деку следит сразу за пятью игроками «Жироны». В список трансферных целей «сине-гранатовых» попали Алейш Гарсия, Савио Морейра, Янхель Эррера и два украинских игрока – Виктор Цыганков и Артем Довбик.

Сообщается, что «Барселона» может уменьшить трансферную стоимость вышеуказанных футболистов за счет Эрика Гарсии и Пабло Торре, которые сейчас арендованы «Жироной».

Ранее сообщалось, что к Довбику проявляют интерес три гранда АПЛ.