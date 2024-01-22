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Испания
22 января 2024, 19:41 | Обновлено 22 января 2024, 20:55
6048
0

Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы

«Сине-гранатовые» планируют усиление летом

22 января 2024, 19:41 | Обновлено 22 января 2024, 20:55
6048
0
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

Каталонская «Барселона», несмотря на финансовые проблемы, планирует усиление состава в летнее трансферное окно.

По информации Croni Caglobal, спортивный директор «Барсы» Деку следит сразу за пятью игроками «Жироны». В список трансферных целей «сине-гранатовых» попали Алейш Гарсия, Савио Морейра, Янхель Эррера и два украинских игрока – Виктор Цыганков и Артем Довбик.

Сообщается, что «Барселона» может уменьшить трансферную стоимость вышеуказанных футболистов за счет Эрика Гарсии и Пабло Торре, которые сейчас арендованы «Жироной».

Ранее сообщалось, что к Довбику проявляют интерес три гранда АПЛ.

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Алейш Гарсия Савио Морейра Виктор Цыганков Артем Довбик Янхель Эррера Барселона Жирона трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Cronica Global
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