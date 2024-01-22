В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов Английской премьер-лиги.

Футбольный журналист Экрем Конур сообщил, что кроме лондонского «Челси», который уже давно интересуется украинцем, в трансфере Довбика заинтересованы и «Манчестер Юнайтед» с лондонским «Арсеналом», за который играет еще один украинец Александр Зинченко.

В последнем матче Ла Лиги Артем Довбик помог «Жироне» разгромить «Севилью», оформив хет-трик. В настоящее время украинский голеадор является лучшим игроком испанского чемпионата по системе гол+пасс.