В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
Кроме «Челси» Довбиком интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал»
26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов Английской премьер-лиги.
Футбольный журналист Экрем Конур сообщил, что кроме лондонского «Челси», который уже давно интересуется украинцем, в трансфере Довбика заинтересованы и «Манчестер Юнайтед» с лондонским «Арсеналом», за который играет еще один украинец Александр Зинченко.
В последнем матче Ла Лиги Артем Довбик помог «Жироне» разгромить «Севилью», оформив хет-трик. В настоящее время украинский голеадор является лучшим игроком испанского чемпионата по системе гол+пасс.
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бо, судячи по заміткам сайту, вже були такі ж "зацікавленості" до Судакова, Матвієнко...
будуть пропозиції щодо переходу в якийсь клуб - тоді можна щось писати, а просто якісь "зацікавленості" - це вилами по воді
В Арс було б гуд.