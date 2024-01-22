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  4. В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
Англия
22 января 2024, 15:08 | Обновлено 22 января 2024, 16:12
4257
9

В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны

Кроме «Челси» Довбиком интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал»

22 января 2024, 15:08 | Обновлено 22 января 2024, 16:12
4257
9
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов Английской премьер-лиги.

Футбольный журналист Экрем Конур сообщил, что кроме лондонского «Челси», который уже давно интересуется украинцем, в трансфере Довбика заинтересованы и «Манчестер Юнайтед» с лондонским «Арсеналом», за который играет еще один украинец Александр Зинченко.

В последнем матче Ла Лиги Артем Довбик помог «Жироне» разгромить «Севилью», оформив хет-трик. В настоящее время украинский голеадор является лучшим игроком испанского чемпионата по системе гол+пасс.

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Артем Довбик Челси Арсенал Лондон Жирона трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Манчестер Юнайтед Александр Зинченко
Источник Twitter
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Комментарии 9
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NoMad
Це норм варiант. Аби не членсi
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+3
Burevestnik
               брехня
бо, судячи по заміткам сайту, вже були такі ж "зацікавленості" до Судакова, Матвієнко... 
                будуть пропозиції щодо переходу в якийсь клуб - тоді можна щось писати, а просто якісь "зацікавленості" - це вилами по воді
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+1
Максим Колісник
Арсеналу якраз не вистачає забивного форварда.
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0
Я Я
О, боже, тільки не Челсі🙏
В Арс було б гуд. 
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0
Иван Качура
Кришталевий Габріель Жезус та нестабільний Нкетіа. З ними можна боротися за місце центрфорварда.
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0
Boodya 1209
Хотілося б в Ліверпуль
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-1
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