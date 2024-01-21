Четыре гола украинцев. Жирона разгромила Севилью

«Реал» выиграл свой матч Ла Лиги, поэтому «Жироне» надо было не отставать, чтобы оставаться с мадридцами в чемпионской гонке. Соперником каталонцев стала кризисная «Севилья».

Однако первыми пропустили как раз подопечные Мичела – Исак Ромеро воспользовался фланговым прострелом и открыл счет.

После фланговых атак забивала сегодня и «Жирона», причем очень много. Сначала хет-трик оформил Артем Довбик. Первый гол он забил головой после навеса Савио, второй после передачи Порту, а третий после ассиста Яна Коуту, расшатав перед ударом Серхио Рамоса.

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На эти три удара украинцу хватило 6 минут.

Стало очевидно, что игра закончится победой «Жироны», вопрос только был, с каким счетом. Счет 3:1 продержался до середины второго тайма, когда не слишком заметный Виктор Цыганков тоже отличился голом, опять-таки замкнув фланговый прострел Савио. И уже за минуту до конца основного времени заменивший Довбика Кристиан Стуани оформил подобный гол, завершив точным ударом трехходовку с участием Пабло Торре и Мигеля.

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5:1 – «Жирона» обогнала «Реал» на одно очко, но у мадридцев игра в запасе. Артем Довбик в таблице бомбардиров делит первое место с Джудом Беллингемом.

Следующий матч в чемпионате команда сыграет 28 января против «Сельты».

Чемпионат Испании. 19 тур.

«Жирона» – «Севилья» – 5:1

Довбик, 13, 15, 19, Цыганков, 56, Стуани, 89 – Исак, 10.

Соу, 61

«Жирона»: Гассанига - Мигель, Иван Мартин, Блинд, Хуанпе (Анталь, 30), Цыганков (Валери, 66), Порту, Эррера (Солис, 66), Ян Коуту (Пабло Торре, 73), Савио, Довбик (Стуани, 73).

«Севилья»: Дмитрович - Хесус Навас, Ньянзу, Серхио Рамос, Баде (Маркао, 46), Педроса, Соу (Агуме, 77), Джордан, Сусо (Межбри, 62), Окампос (Мариано Диас, 77), Исак (Ламела, 62).

Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртас.

Стадион: «Монтиливи» (Жирона, Испания).

ЖИРОНА - СЕВИЛЬЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА