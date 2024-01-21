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Чемпионат Испании
Жирона
21.01.2024 22:00 – FT 5 : 1
Севилья
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Испания
21 января 2024, 23:58 | Обновлено 22 января 2024, 00:47
3854
34

Четыре гола украинцев. Жирона разгромила Севилью

Артем Довбик оформил хет-трик, один гол забил Виктор Цыганков

21 января 2024, 23:58 | Обновлено 22 января 2024, 00:47
3854
34
Четыре гола украинцев. Жирона разгромила Севилью
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» выиграл свой матч Ла Лиги, поэтому «Жироне» надо было не отставать, чтобы оставаться с мадридцами в чемпионской гонке. Соперником каталонцев стала кризисная «Севилья».

Однако первыми пропустили как раз подопечные Мичела – Исак Ромеро воспользовался фланговым прострелом и открыл счет.

После фланговых атак забивала сегодня и «Жирона», причем очень много. Сначала хет-трик оформил Артем Довбик. Первый гол он забил головой после навеса Савио, второй после передачи Порту, а третий после ассиста Яна Коуту, расшатав перед ударом Серхио Рамоса.

Getty Images/Global Images Ukraine

На эти три удара украинцу хватило 6 минут.

Стало очевидно, что игра закончится победой «Жироны», вопрос только был, с каким счетом. Счет 3:1 продержался до середины второго тайма, когда не слишком заметный Виктор Цыганков тоже отличился голом, опять-таки замкнув фланговый прострел Савио. И уже за минуту до конца основного времени заменивший Довбика Кристиан Стуани оформил подобный гол, завершив точным ударом трехходовку с участием Пабло Торре и Мигеля.

Getty Images/Global Images Ukraine

5:1 – «Жирона» обогнала «Реал» на одно очко, но у мадридцев игра в запасе. Артем Довбик в таблице бомбардиров делит первое место с Джудом Беллингемом.

Следующий матч в чемпионате команда сыграет 28 января против «Сельты».

Чемпионат Испании. 19 тур.

«Жирона» – «Севилья» – 5:1

Довбик, 13, 15, 19, Цыганков, 56, Стуани, 89 – Исак, 10.

Соу, 61

«Жирона»: Гассанига - Мигель, Иван Мартин, Блинд, Хуанпе (Анталь, 30), Цыганков (Валери, 66), Порту, Эррера (Солис, 66), Ян Коуту (Пабло Торре, 73), Савио, Довбик (Стуани, 73).

«Севилья»: Дмитрович - Хесус Навас, Ньянзу, Серхио Рамос, Баде (Маркао, 46), Педроса, Соу (Агуме, 77), Джордан, Сусо (Межбри, 62), Окампос (Мариано Диас, 77), Исак (Ламела, 62).

Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртас.

Стадион: «Монтиливи» (Жирона, Испания).

ЖИРОНА - СЕВИЛЬЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак Ромеро (Севилья).
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Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Жирона - Севилья отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 34
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Viktor Shuper
нереальний матч, нереальна Жирона, нереальні українці в Жироні! сьогодні тупо все - топ! і гра космос. 51 гол в 21 матчі вже наколотили - результативність теж нереальна! 
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+16
AleksDnipro
Я живу в Жироне, возле стадиона, где Севилью разорвало. Запомню на всю жизнь, как хозяин Севильи вышел, и минуты две кричал: ХОХЛЫЫЫЫ!!! Он так долго тянул „Ы“, что я почувствовал его боль… Возможно, он копил на эту Севилью всю жизнь...
Актуальне
P.s. Юрій Гудименко
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+16
Показать Скрыть 1 ответ
AleksDnipro
Вболівальника Шахтаря про Мудрика: "Дайте йому час на адаптацію".
Довбик: "Потримайте моє пиво".
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+14
Показать Скрыть 1 ответ
Boodya 1209
Щиро вітаю Жирону з цією перемогою, дякую українським футболістам за ці емоції і вітаю нас з тим, що ми стали офіційно глорами😂
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+14
Nordenus
Запомните этот исторический день, когда 4 гола забили украинцы в игре топ чемпионата!
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+14
Показать Скрыть 1 ответ
Viktor Shuper
єдине, що за вчора не сподобалось - це те, як суддя Реал до перемоги притягнув за вуха
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+13
Показать Скрыть 4 ответа
Андрей Залищук
Довбик просто космос сьогодні, це наш Холанд чи Лукаку реально...ой чую Боснії хана буде
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+12
Показать Скрыть 3 ответа
Микола Захарченко
До гравців з України ставлення буде змінюватися після таких перемог , головне працювати 🇺🇦👍
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+8
roman75zpr
Реал и Барса забьют сколько смогут, а Жирона - сколько захочет
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+7
Показать Скрыть 4 ответа
Mac_Gyver
Це якийсь фестиваль а не гра
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+6
Boodya 1209
Ось такі команди, як Жирона повертають віру і любов до футболу, без мішків з грошима, без підсужування, без міліардних контрактів... просто хлопці які кайфуючи виносять всіх, а ми кайфуємо разом з ними
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+5
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🔱Avtoigor🔱
Незабутній футбольний вечір, плюс до всього цього наші хлопці подарували неймовірну кількість гарних емоцій.
Ще довго будемо згадуавати цей матч. Холопці перевершили всі наші очікування і сподівання, ніхто навіть уявити такого не міг. 
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Український Крим
Севілья точить зуби на Кубок Іспанії  
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+1
pahentrahen
що зараз думає збірна БіГ????
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Vitason
Реалу позор,что такой ценой как сегодня с Алмерией хочет выиграть чемпионат у Жироны, Анчелотти ты сла...ак!!
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0
Sergio
дивно що у статті про луніна не згадали))
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-6
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