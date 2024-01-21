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  4. Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Чемпионат Испании
Жирона
21.01.2024 22:00 – FT 5 : 1
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 января 2024, 23:59 | Обновлено 22 января 2024, 00:47
10056
8

Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор

Украинский форвард оформил хет-трик в дебюте матча

21 января 2024, 23:59 | Обновлено 22 января 2024, 00:47
10056
8
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Вечером 21 января проходит матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором играют «Жирона» и «Севилья».

Команды встречаются в Жироне на «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский форвард Артем Довбик оформил хет-трик в дебюте матча (счет 3:1 после первого тайма).

После перерыва украинский хавбек Виктор Цыганков довел перевес в счет до разгромного (4:1).

Жирона лидирует в Ла Лиге (52 очка), опережая Реал (51) и Барселону (44).

Ла Лига. 21-й тур, 21 января

Жирона – Севилья – 5:1

Голы: Довбик, 13, 15, 19, Цыганков, 56, Стуани, 89 – Ромеро, 10

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Исаак Ромеро, 10 мин.

ГОЛ! 1:1. Артем Довбик, 13 мин.

ГОЛ! 2:1. Артем Довбик, 15 мин.

ГОЛ! 3:1. Артем Довбик, 19 мин.

ГОЛ! 4:1. Виктор Цыганков, 56 мин.

ГОЛ! 5:1 Стуани, 89 мин.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак Ромеро (Севилья).
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Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Жирона - Севилья видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Viktor Shuper
не треба нашим з Жирони нікуди йти, це справді шанс зачепитися за чемпіонство та пограти в єврокубках. а там і на підвищення можна буде. тож все вдається, навіщо міняти шило на мило і гнатися за більшими грошима?
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+5
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Stardeck84
Що може бути цікавіше назараз ніж гра Жірони та голи наших хлопців, та ще й які..) Це ТОП!  Одна з кращих команд у Світі .
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+3
pol-55
Зато в тренера Севільї прикольне пальто,а Рамос круто виглядає,а не так круто грає.Жироні так тримати.
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+2
Koze_Bayan
Рамос сволочь, исподтишка, с*ка, бьет
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+2
Gargantua
поражает как легко им даются голы.
другие команды мучатся, страдают, а Жироны впечатление какой то неимоверной легкости, как будто и усилий никаких не прикладывают
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+1
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