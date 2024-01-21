Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор

Вечером 21 января проходит матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором играют «Жирона» и «Севилья».

Команды встречаются в Жироне на «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи».

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Украинский форвард Артем Довбик оформил хет-трик в дебюте матча (счет 3:1 после первого тайма).

После перерыва украинский хавбек Виктор Цыганков довел перевес в счет до разгромного (4:1).

Жирона лидирует в Ла Лиге (52 очка), опережая Реал (51) и Барселону (44).

Ла Лига. 21-й тур, 21 января

Жирона – Севилья – 5:1

Голы: Довбик, 13, 15, 19, Цыганков, 56, Стуани, 89 – Ромеро, 10

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Исаак Ромеро, 10 мин.

ГОЛ! 1:1. Артем Довбик, 13 мин.

ГОЛ! 2:1. Артем Довбик, 15 мин.

ГОЛ! 3:1. Артем Довбик, 19 мин.

ГОЛ! 4:1. Виктор Цыганков, 56 мин.

ГОЛ! 5:1 Стуани, 89 мин.