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Чемпионат Испании
Жирона
21.01.2024 22:00 – FT 5 : 1
Севилья
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Испания
22 января 2024, 10:01 |
2201
0

МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»

Тренер «Жироны» отметил феноменальное выступление украинского форварда

22 января 2024, 10:01 |
2201
0
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

21 января состоялся матч 21-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Севилья». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу жиронцев.

Хет-триком в этом поединке отметился украинский форвард «красно-белых» Артем Довбик.

После завершения встречи главный тренер «Жироны» Мичел отметил перфоманс украинца:

Довбик и Стуани? У меня два отличных нападающих. Мы хорошо действуем в штрафной и отдаем много мячей в штрафную. У нас есть энергия, игроки, которые превосходят соперников по вертикали, скорости и точности.

Довбик обладает невероятно способностью забивать голы. Его третий гол – брутальный, один из лучших, который мы видели», – цитирует Мичела испанское издание Marca.

Видеообзор матча Жирона – Севилья – 5:1

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак Ромеро (Севилья).
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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Севилья Жирона - Севилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик
Источник Marca
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