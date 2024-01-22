МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
Тренер «Жироны» отметил феноменальное выступление украинского форварда
21 января состоялся матч 21-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Севилья». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу жиронцев.
Хет-триком в этом поединке отметился украинский форвард «красно-белых» Артем Довбик.
После завершения встречи главный тренер «Жироны» Мичел отметил перфоманс украинца:
Довбик и Стуани? У меня два отличных нападающих. Мы хорошо действуем в штрафной и отдаем много мячей в штрафную. У нас есть энергия, игроки, которые превосходят соперников по вертикали, скорости и точности.
Довбик обладает невероятно способностью забивать голы. Его третий гол – брутальный, один из лучших, который мы видели», – цитирует Мичела испанское издание Marca.
Видеообзор матча Жирона – Севилья – 5:1
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