Мичел поделился мыслями об игре с Севильей и рассказал о кадровых проблемах
«Жирона» завтра проведет матч 21-го тура Ла Лиги
Главный тренер «Жироны» Мичел поделился мыслями о матче 21-го тура Ла Лиги против «Севильи», который состоится 21 января.
«Севилья» – отличная команда, у них пока неудачный сезон, они сменили уже три тренера, нас ожидает сложная игра, поскольку у соперника игроки высочайшего уровня, но, чтобы оставаться на вершине, нам обязательно нужно побеждать.
Завтра нам не помогут много игроков. Эрик Гарсия, Давид Лопес и Тони Вилья, скорее всего, пропустят этот матч. Участие Арнау Мартинеса и Хуанпе также под вопросом. Завтра у нас есть возможность войти в историю, ведь мы можем набрать рекордное количество очков за один сезон Ла Лиги в истории «Жироны», – рассказал Мичел.
Ранее тренер «Жироны» оценил возвращение Цыганкова в стартовый состав.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даяна выиграла у Эммы Наварро в третьем раунде австралийского мейджора
Экс-тренер «Динамо» пообщался с представителями прессы оккупанта