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  4. Мичел поделился мыслями об игре с Севильей и рассказал о кадровых проблемах
Испания
20 января 2024, 17:07 | Обновлено 20 января 2024, 18:19
1019
0

Мичел поделился мыслями об игре с Севильей и рассказал о кадровых проблемах

«Жирона» завтра проведет матч 21-го тура Ла Лиги

20 января 2024, 17:07 | Обновлено 20 января 2024, 18:19
1019
0
Мичел поделился мыслями об игре с Севильей и рассказал о кадровых проблемах
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился мыслями о матче 21-го тура Ла Лиги против «Севильи», который состоится 21 января.

«Севилья» – отличная команда, у них пока неудачный сезон, они сменили уже три тренера, нас ожидает сложная игра, поскольку у соперника игроки высочайшего уровня, но, чтобы оставаться на вершине, нам обязательно нужно побеждать.

Завтра нам не помогут много игроков. Эрик Гарсия, Давид Лопес и Тони Вилья, скорее всего, пропустят этот матч. Участие Арнау Мартинеса и Хуанпе также под вопросом. Завтра у нас есть возможность войти в историю, ведь мы можем набрать рекордное количество очков за один сезон Ла Лиги в истории «Жироны», – рассказал Мичел.

Ранее тренер «Жироны» оценил возвращение Цыганкова в стартовый состав.

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Арнау Мартинес Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона Севилья Эрик Гарсия Давид Лопес Сильва
Источник L'Esportiu
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