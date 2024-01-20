Мичел поделился мыслями об игре с Севильей и рассказал о кадровых проблемах

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился мыслями о матче 21-го тура Ла Лиги против «Севильи», который состоится 21 января.

«Севилья» – отличная команда, у них пока неудачный сезон, они сменили уже три тренера, нас ожидает сложная игра, поскольку у соперника игроки высочайшего уровня, но, чтобы оставаться на вершине, нам обязательно нужно побеждать.

Завтра нам не помогут много игроков. Эрик Гарсия, Давид Лопес и Тони Вилья, скорее всего, пропустят этот матч. Участие Арнау Мартинеса и Хуанпе также под вопросом. Завтра у нас есть возможность войти в историю, ведь мы можем набрать рекордное количество очков за один сезон Ла Лиги в истории «Жироны», – рассказал Мичел.



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