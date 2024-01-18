Тренер Жироны оценил возвращение Цыганкова в стартовый состав

Наставник «Жироны» Мичел прокомментировал участие Виктора Цыганкова в матче 1/32 финала Кубка Испании против «Райо Вальекано» (3:1), в котором украинец вышел в стартовом составе и отыграл 60 минут.

«Цыганков и Эррера провели 60 минут на очень высоком уровне. Нам нужна их лучшая версия, и мы рады, что они восстановились от травм. Игра обоих очень важна, они сыграли очень хорошо, в высоком темпе. Они являются двумя очень важными игроками для нас», – сказал Мичел.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил Цыганкову оценку в 7.6 баллов.