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  4. Тренер Жироны оценил возвращение Цыганкова в стартовый состав
Испания
18 января 2024, 10:00 |
92
0

Тренер Жироны оценил возвращение Цыганкова в стартовый состав

Украинец провел 60 минут во вчерашнем матче Кубка Испании

18 января 2024, 10:00 |
92
0
Тренер Жироны оценил возвращение Цыганкова в стартовый состав
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Наставник «Жироны» Мичел прокомментировал участие Виктора Цыганкова в матче 1/32 финала Кубка Испании против «Райо Вальекано» (3:1), в котором украинец вышел в стартовом составе и отыграл 60 минут.

«Цыганков и Эррера провели 60 минут на очень высоком уровне. Нам нужна их лучшая версия, и мы рады, что они восстановились от травм. Игра обоих очень важна, они сыграли очень хорошо, в высоком темпе. Они являются двумя очень важными игроками для нас», – сказал Мичел.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил Цыганкову оценку в 7.6 баллов.

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