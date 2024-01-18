У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании

17 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между командами «Жирона» и «Райо Вальекано». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых».

Дублем в этом поединке отметился Кристиан Стуани, который занял позицию форварда вместо украинца Артема Довбика. Еще один мяч на счету Дэйли Блинда.

Представитель Украины в составе «Жироны» Виктор Цыганков начал поединок с первых минут и был заменен на 60-й на Валери. Довбик так и остался на скамейке запасных.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил Цыганкову оценку в 7.6 баллов.

За матч Виктор 47 раз дотронулся до мяча, трижды пробил по воротам, дважды попал в створ, сделал 5 неточных навесов, выиграл 5 единоборств, сделал 29 точных передач из 33 (88%), 11 раз потерял мяч, трижды совершил отбор, 1 раз сфолил и 1 раз заработал штрафной удар.

Лучшим игроком встречи был признан автор двух ассистов Кристиан Португес (9.2). Стуани получил 8.1 баллов.

Оценки SofaScore за матч Жирона – Райо Вальекано – 3:1