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Чемпионат Испании
Жирона
21.01.2024 22:00 - : -
Севилья
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Испания
21 января 2024, 05:30 | Обновлено 21 января 2024, 06:00
135
0

Жирона – Севилья. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21 тура испанской Ла Лиги

21 января 2024, 05:30 | Обновлено 21 января 2024, 06:00
135
0
Жирона – Севилья. Текстовая трансляция матча
ФК Жирона

В воскресенье, 21 января, состоится поединок 21 тура испанской Ла Лиги, в котором будут играть «Жирона» и «Севилья». Игра пройдет в Жироне (Испания) на поле стадиона «Монтиливи», начало – 22:00 по Киеву.

«Жирона» лидирует в чемпионате, опережая «Реал» на одно очко, но у мадридцев есть игра в запасе. Если каталонцы оступятся с «Севильей», а "Реал" выиграет свою игру 21 тура, а затем наберет три очка в перенесенном матче, он может достаточно серьезно обогнать «Жирону» в чемпионской гонке. Поэтому команде Цыганкова и Довбика нельзя терять очки, тем более с «Севильей», которая в этом сезоне играет очень плохо и сейчас находится на расстоянии одного очка от зоны вылета. Украинцы давно уже не забивали, поэтому в воскресенье матч станет прекрасной возможностью исправить эту ситуацию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Жирона» – «Севилья» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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