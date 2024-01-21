В воскресенье, 21 января, состоится поединок 21 тура испанской Ла Лиги, в котором будут играть «Жирона» и «Севилья». Игра пройдет в Жироне (Испания) на поле стадиона «Монтиливи», начало – 22:00 по Киеву.

«Жирона» лидирует в чемпионате, опережая «Реал» на одно очко, но у мадридцев есть игра в запасе. Если каталонцы оступятся с «Севильей», а "Реал" выиграет свою игру 21 тура, а затем наберет три очка в перенесенном матче, он может достаточно серьезно обогнать «Жирону» в чемпионской гонке. Поэтому команде Цыганкова и Довбика нельзя терять очки, тем более с «Севильей», которая в этом сезоне играет очень плохо и сейчас находится на расстоянии одного очка от зоны вылета. Украинцы давно уже не забивали, поэтому в воскресенье матч станет прекрасной возможностью исправить эту ситуацию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Жирона» – «Севилья» в украинской версии сайта.