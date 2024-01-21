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Чемпионат Испании
Жирона
21.01.2024 22:00 - : -
Севилья
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Испания
21 января 2024, 07:05 | Обновлено 21 января 2024, 07:06
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Жирона – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 21 января в 22:00 по Киеву

21 января 2024, 07:05 | Обновлено 21 января 2024, 07:06
340
0
Жирона – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января на «Монтиливи» пройдет матч 19-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Севильей». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда проводит только четвертый сезон на уровне Ла Лиги, причем только второй сезон кряду. После дебюта, с вылетом после второго года, получилось вернуться только в 2022-м, и только через стыковые поединки. Зато уже на высшем уровне Мичел Санчес и компания смогли развернуться на максимальный уровень. Для начала жирондинцы в прошлой темпораде в статусе новичка уверенно закончили в середине таблицы. Тогда сетовали, что Цыганков и компания не пробились в еврозону, казалось, что повторить это уже не получится. Но сейчас, усилившись еще и Довбиком и парой других новичков, клуб из Каталонии начал удивлять. И продолжил даже после Нового Года, вырвав победу над опытным Атлетико. А вот Альмерию будто недооценили, так и не забив аутсайдеру и закончив 0-0. Параллельно в кубке Райо Вальекано обыграли уверенно, 3-1, с дублем Стуани.

Севилья

Клуб удивляет не меньше, чем его следующий соперник, но только со знаком минус. Не верилось, что такой опытный коллектив, даже при его непростой финансовой ситуации, ухитрится повторить такой же танец на граблях, что были в львиной части прошлой темпораде. Нервьоненсе тем более что смогли скрасить провалы 2022/2023 очередной победой в Лиге Европы. Но с осени снова начались хронические проблемы на фоне постоянных тренерских рокировок. В Лиге чемпионов на этот раз Серхио Рамос и компания закончили на последнем, четвертом месте. В кубке на этой неделе Хетафе выбили на выезде, 3-1. Но в Примере очередной наставник, Кике Санчес Флорес, перед Рождеством обыграл с новыми подопечными слабую Гранаду. Но дальше были сильные Атлетик и Атлетико, и поражения им. Даже Алавес, забив решающий мяч на 90-й минуте, обыграв завядающего гранда.

Статистика личных встреч

Сначала, в 2017-2018, Белая Андалусия выиграла трижды кряду. Но потом неизменно, вот уже четырежды, сильнее были жирондинцы, в том числе в гостях 2-1 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут у гостей нет шансов на очки. Согласимся и поставим на победу жирондинцев (коэффициент - 1,74).

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Жирона – Севилья. Текстовая трансляция матча
Жирона Севилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Артем Довбик Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
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