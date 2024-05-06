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Молодежные турниры
06 мая 2024, 23:41 | Обновлено 06 мая 2024, 23:48
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Сталои известно, где и когда сборная сыграет в квалификации Евро-2025 U-19

Мини-турнир четырех команд пройдет в Нидерландах с 13 по 19 ноября

06 мая 2024, 23:41 | Обновлено 06 мая 2024, 23:48
70
0
Сталои известно, где и когда сборная сыграет в квалификации Евро-2025 U-19
УЕФА

Определились место и сроки проведения квалификационного раунда чемпионата Европы 2025 U-19 с участием юношеской сборной Украины U-19.

В пятницу, 3 мая, в Ньоне состоялась жеребьевка стартового этапа соревнований. По его результатам юношеская сборная Украины (ныне U-18, игроки 2006 года рождения), возглавляемая Дмитрием Михайленко, оказалась в группе 1 вместе с Нидерландами, Словенией и Казахстаном.

Теперь стало известно, что мини-турнир в группе пройдет в Нидерландах, а матчи состоятся 13, 16 и 19 ноября.

В элит-раунд отбора выйдут по две первые сборные каждой группы квалификационного раунда и лучшая третья. Вместе с Португалией весной 2025 года в семи группах они будут соревноваться за семь путевок в финальный турнир. Румыния как хозяин турнира получила пропуск автоматически.

Состав групп квалификации Евро-2025 U-19

  • Группа 1: Украина, Нидерланды, Словения, Казахстан
  • Группа 2: Германия, Венгрия, Кипр, Андорра
  • Группа 3: Англия, Бельгия, Болгария, Литва
  • Группа 4: Турция, Польша, Мальта, Гибралтар
  • Группа 5: Франция, Шотландия, Уэльс, Лихтенштейн
  • Группа 6: Чехия, Финляндия, Швейцария, Сан-Марино
  • Группа 7: Ирландия, Исландия, Азербайджан, Молдова
  • Группа 8: Италия, Греция, Босния и Герцеговина, Черногория
  • Группа 9: Норвегия, Швеция, Грузия, Эстония
  • Группа 10: Испания, Австрия, Косово, Фарерские острова
  • Группа 11: Израиль, Дания, Северная Ирландия, Албания
  • Группа 12: Словакия, Латвия, Северная Македония, Люксембург
  • Группа 13: Сербия, Хорватия, Армения, беларусь
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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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