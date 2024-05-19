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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 12:54 | Обновлено 19 мая 2024, 13:11
288
0

Дубинчак открыл голевой счет в УПЛ

Свой первый мяч в чемпионатах Украины защитник киевлян забил в 124-м матче

19 мая 2024, 12:54 | Обновлено 19 мая 2024, 13:11
288
0
Дубинчак открыл голевой счет в УПЛ
ФК Динамо. Владислав Дубинчак

В поединке с «Кривбассом» (3:1) голевой счет в элитном дивизионе открыл 25-летний защитник «Динамо» Владислав Дубинчак. Причем свой первый мяч в УПЛ он забил в 124-м матче.

В истории чемпионатов Украины больше игр на первое взятие ворот понадобилось только трем футболистам - Михаилу Старостяку, Роману Русановскому и Дмитрию Назарову.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние премьерные голы игроков в чемпионатах Украины

Матч

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

184-й

Михаил СТАРОСТЯК

Шахтер

20.05.2001

Сталь А (д)

3:1

150-й

Роман РУСАНОВСКИЙ

Ильичевец

06.04.2003

Шахтер (г)

2:4

132-й

Дмитрий НАЗАРОВ

Таврия

17.05.2008

Металлург З (д)

2:2

124-й

Владислав ДУБИНЧАК

Динамо

18.05.2024

Кривбасс (д)

3:1

111-й

Александр НЕФЕДОВ

Торпедо

26.10.1996

Черноморец (д)

1:2

108-й

Сергей ПШЕНИЧНЫХ

Карпаты

15.08.2008

Кривбасс (г)

1:1

105-й

Сергей СИМИНИН

Волынь

23.11.2014

Металлург Д (г)

2:1

101-й

Андрей КУПЦОВ

Металлург Д

19.08.2000

Металлург З (г)

2:2

97-й

Андрей МАКСИМЕНКО

Торпедо

13.10.1996

Нива В (д)

1:0

97-й

Геннадий МЕДВЕДЕВ

Звезда

15.07.2004

Арсенал (д)

3:0

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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