Дубинчак открыл голевой счет в УПЛ

В поединке с «Кривбассом» (3:1) голевой счет в элитном дивизионе открыл 25-летний защитник «Динамо» Владислав Дубинчак. Причем свой первый мяч в УПЛ он забил в 124-м матче.

В истории чемпионатов Украины больше игр на первое взятие ворот понадобилось только трем футболистам - Михаилу Старостяку, Роману Русановскому и Дмитрию Назарову.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние премьерные голы игроков в чемпионатах Украины