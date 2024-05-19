Дубинчак открыл голевой счет в УПЛ
Свой первый мяч в чемпионатах Украины защитник киевлян забил в 124-м матче
В поединке с «Кривбассом» (3:1) голевой счет в элитном дивизионе открыл 25-летний защитник «Динамо» Владислав Дубинчак. Причем свой первый мяч в УПЛ он забил в 124-м матче.
В истории чемпионатов Украины больше игр на первое взятие ворот понадобилось только трем футболистам - Михаилу Старостяку, Роману Русановскому и Дмитрию Назарову.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние премьерные голы игроков в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
184-й
|
Михаил СТАРОСТЯК
|
Шахтер
|
20.05.2001
|
Сталь А (д)
|
3:1
|
150-й
|
Роман РУСАНОВСКИЙ
|
Ильичевец
|
06.04.2003
|
Шахтер (г)
|
2:4
|
132-й
|
Дмитрий НАЗАРОВ
|
Таврия
|
17.05.2008
|
Металлург З (д)
|
2:2
|
124-й
|
Владислав ДУБИНЧАК
|
Динамо
|
18.05.2024
|
Кривбасс (д)
|
3:1
|
111-й
|
Александр НЕФЕДОВ
|
Торпедо
|
26.10.1996
|
Черноморец (д)
|
1:2
|
108-й
|
Сергей ПШЕНИЧНЫХ
|
Карпаты
|
15.08.2008
|
Кривбасс (г)
|
1:1
|
105-й
|
Сергей СИМИНИН
|
Волынь
|
23.11.2014
|
Металлург Д (г)
|
2:1
|
101-й
|
Андрей КУПЦОВ
|
Металлург Д
|
19.08.2000
|
Металлург З (г)
|
2:2
|
97-й
|
Андрей МАКСИМЕНКО
|
Торпедо
|
13.10.1996
|
Нива В (д)
|
1:0
|
97-й
|
Геннадий МЕДВЕДЕВ
|
Звезда
|
15.07.2004
|
Арсенал (д)
|
3:0
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