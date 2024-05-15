Утверждены дата и время проведения матчей последнего 30-го тура УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила дату и время начала матчей заключительного 30-го тура чемпионата Украины 2023/24.

Все матчи 30-го тура пройдут в субботу, 25 мая.

Киевское Динамо в 18:00 проведет гостевой поединок против львовского Руха.

В это же время донецкий Шахтер на выезде сыграет против житомирского Полесья.

УПЛ. 30-й тур, 25 мая