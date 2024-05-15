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Украина. Премьер лига
15 мая 2024, 05:37 | Обновлено 15 мая 2024, 05:58
324
0

Утверждены дата и время проведения матчей последнего 30-го тура УПЛ

Все матчи 30-го тура пройдут в субботу, 25 мая

15 мая 2024, 05:37 | Обновлено 15 мая 2024, 05:58
324
0
Утверждены дата и время проведения матчей последнего 30-го тура УПЛ
УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила дату и время начала матчей заключительного 30-го тура чемпионата Украины 2023/24.

Все матчи 30-го тура пройдут в субботу, 25 мая.

Киевское Динамо в 18:00 проведет гостевой поединок против львовского Руха.

В это же время донецкий Шахтер на выезде сыграет против житомирского Полесья.

УПЛ. 30-й тур, 25 мая

  • 15:30. Заря – Колос
  • 15:30. Металлист 1925 – Верес
  • 15:30. Кривбасс – Минай
  • 15:30. Оболонь – Александрия
  • 15:30. ЛНЗ – Ворскла
  • 18:00. Черноморец – Днепр-1
  • 18:00. Рух – Динамо
  • 18:00. Полесье – Шахтер
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Николай Степанюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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