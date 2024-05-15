Украина. Премьер лига15 мая 2024, 05:37 | Обновлено 15 мая 2024, 05:58
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Утверждены дата и время проведения матчей последнего 30-го тура УПЛ
Все матчи 30-го тура пройдут в субботу, 25 мая
15 мая 2024, 05:37 | Обновлено 15 мая 2024, 05:58
324
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Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила дату и время начала матчей заключительного 30-го тура чемпионата Украины 2023/24.
Все матчи 30-го тура пройдут в субботу, 25 мая.
Киевское Динамо в 18:00 проведет гостевой поединок против львовского Руха.
В это же время донецкий Шахтер на выезде сыграет против житомирского Полесья.
УПЛ. 30-й тур, 25 мая
- 15:30. Заря – Колос
- 15:30. Металлист 1925 – Верес
- 15:30. Кривбасс – Минай
- 15:30. Оболонь – Александрия
- 15:30. ЛНЗ – Ворскла
- 18:00. Черноморец – Днепр-1
- 18:00. Рух – Динамо
- 18:00. Полесье – Шахтер
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