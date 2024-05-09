Определены место и сроки проведения квалификации Евро-2025 для Украины U-17

Определились место и сроки проведения первого квалификационного раунда чемпионата Европы 2025 U-17 при участии юношеской сборной Украины U-17.

3 мая в Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Евро-2025 U-17. По его результатам юношеская сборная Украины (игроки 2008 г.р.), возглавляемая Юрием Морозом, оказалась в группе 4 вместе с Бельгией, Косово и Казахстаном.

Теперь стало известно, что мини-турнир в группе 4 будет проходить в Бельгии, а матчи состоятся 9, 12 и 15 октября.

Во второй раунд отбора выйдут по две лучшие команды каждой группы. После этого 28 участников весной 2025 года в семи группах Лиги А будут бороться за 7 путевок в финальный турнир, который летом пройдет в Албании. Сборная хозяев получила пропуск на форум автоматически, хотя примет участие в квалификации.

Остальные команды во втором раунде будут выступать в Лиге В и будут бороться за места в Лиге А первого отборочного этапа Евро-2027 U-19.

Евро-2025 U-17 станет для представителей УЕФА отбором на чемпионат мира 2025 года в возрастной категории U-17, который пройдет при участии 48 сборных в Катаре.

Первый раунд квалификации Евро-2025 U-17