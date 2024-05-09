Определены место и сроки проведения квалификации Евро-2025 для Украины U-17
Мини-турнир четырех сборных пройдет с 9 до 15 октября в Бельгии
Определились место и сроки проведения первого квалификационного раунда чемпионата Европы 2025 U-17 при участии юношеской сборной Украины U-17.
3 мая в Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Евро-2025 U-17. По его результатам юношеская сборная Украины (игроки 2008 г.р.), возглавляемая Юрием Морозом, оказалась в группе 4 вместе с Бельгией, Косово и Казахстаном.
Теперь стало известно, что мини-турнир в группе 4 будет проходить в Бельгии, а матчи состоятся 9, 12 и 15 октября.
Во второй раунд отбора выйдут по две лучшие команды каждой группы. После этого 28 участников весной 2025 года в семи группах Лиги А будут бороться за 7 путевок в финальный турнир, который летом пройдет в Албании. Сборная хозяев получила пропуск на форум автоматически, хотя примет участие в квалификации.
Остальные команды во втором раунде будут выступать в Лиге В и будут бороться за места в Лиге А первого отборочного этапа Евро-2027 U-19.
Евро-2025 U-17 станет для представителей УЕФА отбором на чемпионат мира 2025 года в возрастной категории U-17, который пройдет при участии 48 сборных в Катаре.
Первый раунд квалификации Евро-2025 U-17
- Группа 1: Англия, Швеция, Латвия, Мальта
- Группа 2: Польша, Словения, Грузия, Армения
- Группа 3: Нидерланды, Хорватия, Албания, Фарерские острова
- Группа 4: Бельгия, Украина, Косово, Казахстан
- Группа 5: Португалия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Лихтенштейн
- Группа 6: Венгрия, Греция, Румыния, Азербайджан
- Группа 7: Германия, Чехия, беларусь, Андорра
- Группа 8: Ирландия, Шотландия, Северная Ирландия, Литва
- Группа 9: Италия, Норвегия, Уэльс, Сан-Марино
- Группа 10: Швейцария, Израиль, Черногория, Молдова
- Группа 11: Франция, Словакия, Кипр, Гибралтар
- Группа 12: Испания, Исландия, Северная Македония, Эстония
- Группа 13: Сербия, Турция, Болгария
- Группа 14: Дания, Австрия, Люксембург
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