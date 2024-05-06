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  4. ВЕРНИДУБ: «Днепр-1 с таким составом должен быть среди призеров чемпионата»
Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 22:23 |
226
0

ВЕРНИДУБ: «Днепр-1 с таким составом должен быть среди призеров чемпионата»

Главный тренер «Кривбасса» рассказал о выездном матче против днепрян

06 мая 2024, 22:23 |
226
0
ВЕРНИДУБ: «Днепр-1 с таким составом должен быть среди призеров чемпионата»
УПЛ. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб на пресс-конференции рассказал о выездном матче 27-го тура УПЛ против «Днепра-1» (0:1).

– На мой взгляд, это наша самая плохая игра в нынешнем сезоне. Трудно объяснить, почему это произошло. Но двигаемся дальше, ведь впереди еще три тура. Считаю, что «Днепр-1» сегодня заслуженно победил. Хороший гол забил 18-летний Гаджиев – это его первый мяч на высоком уровне. Если бы мы играли так, как в последние минут 12-15 – можно было бы на что-то рассчитывать. К сожалению, мы сегодня уступили.

– Могла быть недооценка соперника со стороны вашей команды?

– Такие вопросы заставляют меня улыбаться. Ни в коем случае. У «Днепра-1» классная команда и очень хороший подбор игроков – Сваток, Филиппов, Пихаленок, Третьяков, Леднев, Адамюк, Мирошниченко, Гуцуляк… Да, возможно, кто-то из них не играет, но команда имеет мощный состав. И по моему мнению, с таким составом должно быть среди призеров чемпионата. Поэтому ни о какой недооценке не может идти речи.

– Олег Кожушко демонстрировал высокую результативность к зимнему перерыву – 7 голов. Сейчас в 10 матчах всего один точный удар. В чем причина?

– Можно сказать, что Кожушко по-настоящему раскрылся именно в Кривбассе. Пусть он не обижается, но до перехода в нашу команду он забил, если не ошибаюсь, два мяча. А сейчас уже восемь. Меня как тренера – Олег полностью удовлетворяет. Это нужный и важный игрок «Кривбасса». Вы же посмотрите, у нас забивает почти вся команда: Кожушко – 8, Задерака – 7, а дальше много футболистов, у которых по 3-4 результативных удара. Это очень важный показатель.

– Могла ли сегодня жара повлиять на невнятную игру ваших подопечных?

– Знаете, я когда слышу, что футболисты жалуются на жару… Трудно сейчас ребятам на передовой. Там жара и не только. И именно благодаря нашим воинам у нас есть возможность проводить чемпионат, мне работать как тренеру, а спортсменам играть. Возможно, нам сегодня было необычно играть в час дня.

Наши матчи постоянно начинаются в 18:00, а для днепрян – напротив, в 13:00. Поэтому я всю тренировочную неделю построил на занятиях именно под такой график – в обед. Ведь понимал, что на солнце можем где-то «поплыть», как маслице на раскаленной сковороде. Отчасти это можно было видеть сегодня.

Однако это отнюдь не оправдывает нас. Еще раз повторюсь, что нам грех жаловаться. Сейчас очень сложная обстановка на фронте. Я общаюсь со многими военными, в том числе с теми собратьями, с которыми служил в начале полномасштабного вторжения. Но все равно я верю, что все должно завершиться нашей победой. Эти футбольные победы – это такое: оно то есть, то нет… А вот победа Украины – самое главное. Поэтому держимся и верим в ВСУ!

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Кривбасс пресс-конференция
Николай Степанюк Источник: ФК Кривбасс
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