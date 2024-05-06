Гол и ассист Довбика, возвращение Яремчука и игнорирование Зинченко

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Зинченко не сыграл против Забарного

«Арсенал» в Лондоне не имел никаких проблем с «Борнмутом» – 3:0.

Канониры в первом тайме забили гол с пенальти, а после перерыва довели дело до разгрома.

Илья Забарный отыграл полный матч. В первом тайме украинский центральный защитник заблокировал 3 удара с близкого расстояния от хозяев поля. В случае с пенальти Мартин Эдегор разрезал центр защиты «вишен». Забарный и Маркос Сенеси оказались за спиной Кая Хаверца, который после контакта с вратарем упал на газон.

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный против Кая Хаверца (слева)

Формально Леандро Троссард забил второй гол из-под Забарного. Но Илья не должен был играть с бельгийцем, он находился в своей зоне ответственности. За Троссарда должен был отвечать фланговый защитник. Забарный не успел заблокировать удар бельгийца. Шансов у него много не было.

В случае с третьим голом – это прямая вина бывшего защитника «Динамо». Деклан Райс забил из зоны ответственности Забарного. Игрок сборной Англии спокойно принял мяч в штрафной «Борнмута» и «прошил» ударом на силу голкипера гостей. Украинский центральный защитник выступал в роли статиста.

Матч проходил при полном преимуществе «канониров». Давление на оборону гостей было бешеным. В такой ситуации без ошибок и помарок обойтись было сложно. При этом Забарный хорошо себя показал в работе с мячом, чтении игры.

Александр Зинченко просидел весь матч на скамейке запасных. Это уже пятый матч подряд, когда Микель Артета игнорирует украинского легионера.

«Арсенал» лидирует в АПЛ. «Канониры» на одно очко опережают «Манчестер Сити». «Горожане» имеют на одну игру меньше. «Борнмут» находится на 10-м месте с 48-ю очками в активе.



Ярмолюк сыграл полчаса

«Брентфорд» разделил дома очки с «Фулхэмом» – 0:0.

Обе команды имели свои моменты, но забить никто так и не смог.

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Егор Ярмолюк вышел на замену на 67-й минуте встречи. За почти полчаса, проведенные на поле, украинский полузащитник особо ничем не отличился. Ярмолюк помогал с контролем мяча – 15 точных пасов из 17, сделал один удачный обыгрыш и одну опасную передачу в штрафную площадь соперника.

«Брентфорд» находится на 16-м месте в турнирной таблице. «Пчелы» имеют в своем активе 36 очков и гарантировали себе сохранение места на следующий сезон в АПЛ.



Мудрик упустил два момента

«Челси» разгромил «Вест Хэм» – 5:0.

Судьба поединка была решена еще в первом тайме, когда «синие» забили три гола в ворота «молотобойцев». После перерыва хозяева довели счет до неприличного.

Михаил Мудрик вышел в основном составе и отыграл 76 минут. Украинский вингер принял участие в третьем забитом мяче своей команды. После подачи с углового Михаила Тиагу Силва сбросил мяч Нони Мадуэке, который расстрелял ворота соперника.

В начале второго тайма Мудрик имел все шансы забить гол. В традициях выступлений за «Шахтер» Михаил набрал скорость, обыграл соперника, но с ударом украинца справился Альфонс Ареоля.

Коул Палмер забросил мяч за спины защитников на Мудрика, но украинский легионер снова не смог переиграть Ареоля.

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В принципе, Мудрик может занести себе матч в актив. Имел два момента забить и принял участие в третьем голе своей команды.

«Челси» поднялся на 7-е место. «Аристократы» имеют в своем активе 54 очка.



Яремчук вернулся после травмы

«Валенсия» дома уступила «Алавесу» – 0:1.

Единственный гол в матче гости забили в середине второго тайма.

Роман Яремчук впервые за месяц попал в заявку «летучих мышей». Рубен Бараха выпустил Романа на 76-й минуте, чтобы спастись от поражения. Украинский форвард усилил игру. Сбрасывал мяч на партнеров, помогал в контроле мяча, имел возможность пробить по воротам после прострела, но реально голевых моментов так и не было.

«Валенсия» находится на 8-м месте в Ла Лиге с 47-ю очками.



Гол Довбика и невыразительный Цыганков

«Жирона» победила «Барселону» – 4:2.

Первый тайм выиграла «Барселона» - 2:1, но после перерыва хозяева смогли забить 3 гола. Героем матча стал Кристиан Порту, записавший на свой счет дубль после выхода на замену.

Виктор Цыганков и Артём Довбик вышли в стартовом составе. Вингер отыграл 65 минут и уступил место месту Порту, а украинский нападающий провел весь матч.

Уже в самом начатом матче команды обменялись голами. Счет в составе «Жироны» сравнял Артем Довбик. Форвард сборной Украины головой замкнул фланговый прострел. Шансов спасти команду у вратаря «Барселоны» не было совсем. Центр защиты гостей просто провалился. Довбик остался один против ворот соперника.

Под конец первого тайма Артем еще заработал желтую карточку для Рональда Араухо. Довбик выиграл силовую борьбу у защитника «Барселоны» в центре поля. Уругвайцу оставалось только фолить.



После перерыва Довбик сделал ассист на Порту. Украинский нападающий вышел на ворота соперника после неудачного паса назад игрока «Барселоны», на замахе убрал Араухо, но вместо удара покатил на партнера, которому оставалось забить в пустой угол ворот.

Цыганков выглядел неубедительно в течение более часа игры. Никаких острых действий от украинского вингера не было. В середине второго тайма Мичел снял украинского легионера с игры. Цыганков еще не набрал оптимальной формы после травмы.

Благодаря победе «Жирона» вышла на второе место и гарантировала себе выход в ЛЧ. Команда украинских легионеров на одно очко опережает «Барселону» и отстает от лидера «Реала» на 13 очков.



Лунин перестал играть в Примере

«Эвертон» в гостях расписал ничью с «Лутоном» – 1:1. Виталий Миколенко пропустил матч из-за травмы.

«Дженоа» сыграл в результативную ничью с «Миланом» на «Сан-Сиро» – 3:3. Руслан Малиновский продолжает восстанавливаться от травмы.

У «Реала» не было никаких проблем с «Кадисом» – 3:0. Ворота мадридцев защищал Тибо Куртуа. Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных. Украинский вратарь не играет во втором матче подряд в Ла Лиге.

«Эмполи» разделил очки с «Фрозиноне» – 0:0. Виктор Коваленко наблюдал за игрой со скамейки запасных.