Матч Кристал Пэлас – Ман Юнайтед войдет в историю АПЛ. Что сделает арбитр?

6 мая стартовал матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед».

Поединок проходит на стадионе «Селлхерст Парк» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, главный арбитр игры Джарред Джилетт надел на себя камеру. Это первый подобный случай в истории лиги.

«Эти кадры не будут транслироваться в прямом эфире, но болельщики смогут просмотреть их позже в этом году в рамках программы, созданной Premier League Productions (PLP), целью которой является предоставление более глубокого понимания и обучения требованиям, предъявляемым к судейству в Премьер-лиге.

Технология включает в себя головное устройство, интегрированное в обычную систему связи судьи.

Его разовое использование в образовательных целях было одобрено IFAB, Премьер-лигой, PGMOL и обоими клубами. Мы хотели бы поблагодарить «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» за поддержку этого проекта», – идется на официальном сайте АПЛ.