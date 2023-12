ОФИЦИАЛЬНО. Атлетик продлил контракт с игроком сборной Испании

«Атлетик» Бильбао официально сообщил о продлении контракта с 21-летним вингером команды Нико Уильямсом. Новое соглашение с игроком рассчитано до лета 2027 года.

Условия сделки на разглашаются, но ранее сообщалось о том, что Уильямс продлит контракт с «Атлетиком» только при сохранении клаусулы в размере 50 миллионов евро.

Нико Уильямс является воспитанником «Атлетика», на его счету уже 2 гола в 10 матчах за сборную Испании. В нынешнем сезоне провел 11 матчей в Ла Лиге, в которых отличился 1 голом и 7 ассистами. Трансферная стоимость Уильямса оценивается в 40 миллионов евро.

💥 Nico Williams signs a new three-year deal at Athletic Club!



The winger has renewed his contract until 2027 with the aim of making more history as a Lion.#NicoWilliams2027 #AthleticWIN 🦁