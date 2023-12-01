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Испания
01 декабря 2023, 14:07 | Обновлено 01 декабря 2023, 14:08
186
0

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетик продлил контракт с игроком сборной Испании

Нико Уильямс останется в клубе еще на три с половиной года

01 декабря 2023, 14:07 | Обновлено 01 декабря 2023, 14:08
186
0
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетик продлил контракт с игроком сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

«Атлетик» Бильбао официально сообщил о продлении контракта с 21-летним вингером команды Нико Уильямсом. Новое соглашение с игроком рассчитано до лета 2027 года.

Условия сделки на разглашаются, но ранее сообщалось о том, что Уильямс продлит контракт с «Атлетиком» только при сохранении клаусулы в размере 50 миллионов евро.

Нико Уильямс является воспитанником «Атлетика», на его счету уже 2 гола в 10 матчах за сборную Испании. В нынешнем сезоне провел 11 матчей в Ла Лиге, в которых отличился 1 голом и 7 ассистами. Трансферная стоимость Уильямса оценивается в 40 миллионов евро.

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Атлетик Бильбао Нико Уильямс продление контракта
Источник ФК Атлетик Бильбао
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