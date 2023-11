Последний танец. Месси сыграет против Роналду в феврале

Клуб Лионеля Месси «Интер Майами», который не вышел в плей-офф МЛС, дал свое согласие на участие в товарищеском турнире Riyadh Season Cup, который состоится в Саудовской Аравии в феврале 2024 года.

Также в турнире примут участие «Аль-Наср» Криштиану Роналду и еще один клуб из Саудовской Аравии, «Аль-Хиляль».

Таким образом, в феврале следующего года состоится, возможно, последняя очная встреча Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Организаторы турнира в анонсе матча между «Интер Майами» и «Аль-Насром» назвали его «Последним танцем»:

Riyadh Season Cup 2024



A tournament that joins the three football giants Inter Miami, Al Hilal and Al-Nassr and will be played at the Kingdom Arena 🇸🇦❤️



🗓️ February 2024#RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/xiOWbknFKW