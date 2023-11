НАГЕЛЬСМАНН: «Хаверц на позиции левого защитника был лучшим в матче»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал о своих впечатлениях от игры Кая Хаверца на позиции левого защитника в спарринге сборной Германии против Турции (2:3).

«Кай сказал, что хочет это сделать, хочет попробовать.

Я не вижу в этом риска для него, а очень большую возможность сыграть ключевую роль на Евро.

Впервые на незнакомой позиции он справился очень хорошо и, пожалуй, был нашим лучшим игроком», – сказал Нагельсманн.

