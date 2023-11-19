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Товарищеские матчи
Германия
18.11.2023 21:45 – FT 2 : 3
Турция
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Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 04:57 | Обновлено 19 ноября 2023, 05:35
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ВИДЕО. Германия в Берлине проиграла товарищеский матч Турции

Бундестим не принимает участия в отборе к ЧЕ-2024 на правах хозяина

19 ноября 2023, 04:57 | Обновлено 19 ноября 2023, 05:35
134
0
ВИДЕО. Германия в Берлине проиграла товарищеский матч Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Германии проиграла команде Турции в товарищеском матче (2:3).

Товарищеский поединок прошел в Берлине и завершился победой гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

У хозяев поля голы забили Кай Хаверц и Никлас Фуллкруг.

Бундестим не принимает участия в квалификации ЧЕ-2024, так как имеет прямую путевку на турнир на правах хозяина.

Товарищеский матч, 18 ноября, Берлин

Германия – Турция – 2:3

Голы: Хаверц, 5, Фуллкруг, 48 – Кадиоглу, 38, Илдиз, 45+2, Сари, 70 (пен).

Видеообзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! С пенальти забил Юсуф Сари (Турция).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Германия).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Kenan Yildiz (Турция).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Ферди Кадиоглу (Турция).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия).
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Источник Sport.ua
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