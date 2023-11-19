ВИДЕО. Германия в Берлине проиграла товарищеский матч Турции
Бундестим не принимает участия в отборе к ЧЕ-2024 на правах хозяина
Сборная Германии проиграла команде Турции в товарищеском матче (2:3).
Товарищеский поединок прошел в Берлине и завершился победой гостей.
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У хозяев поля голы забили Кай Хаверц и Никлас Фуллкруг.
Бундестим не принимает участия в квалификации ЧЕ-2024, так как имеет прямую путевку на турнир на правах хозяина.
Товарищеский матч, 18 ноября, Берлин
Германия – Турция – 2:3
Голы: Хаверц, 5, Фуллкруг, 48 – Кадиоглу, 38, Илдиз, 45+2, Сари, 70 (пен).
Видеообзор матча
События матча
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