ВИДЕО. Германия в Берлине проиграла товарищеский матч Турции

Сборная Германии проиграла команде Турции в товарищеском матче (2:3).

Товарищеский поединок прошел в Берлине и завершился победой гостей.

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У хозяев поля голы забили Кай Хаверц и Никлас Фуллкруг.

Бундестим не принимает участия в квалификации ЧЕ-2024, так как имеет прямую путевку на турнир на правах хозяина.

Товарищеский матч, 18 ноября, Берлин

Германия – Турция – 2:3

Голы: Хаверц, 5, Фуллкруг, 48 – Кадиоглу, 38, Илдиз, 45+2, Сари, 70 (пен).

Видеообзор матча