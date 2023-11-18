Конкурент для Зинченко? Хаверц вышел на позиции левого защитника с Турцией
Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн принял странное решение
18 ноября проходит товарищеский матч между сборными Германии и Турции.
На 5-й минуте встречи счет открыл 24-летний полузащитник (!) лондонского «Арсенала» Кай Хаверц. Для Кая это 2-й гол в текущем сезоне.
Однако в этом поединке Хаверц вышел на позиции левого защитника.
Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал такое решение:
«У нас разные схемы, и Кай не всегда будет играть на этой позиции. У меня есть отличная идея насчет него, потому что он исключительно хороший футболист. И это очень хороший вариант. Он не всегда будет играть на позиции классического левого защитника».
Отметим, что за «канониров» вместе с Хаверцом выступает украинский футболист Александр Зинченко, который является номинальным левым защитником.
Our starting 11 to face Turkey 💪#DFBTeam #GERTUR— Germany (@DFB_Team_EN) November 18, 2023
📸 DFB pic.twitter.com/7Ceo3ys5Dn
Julian Nagelsmann on playing Havertz at left-back: "We have different formations. Kai won't always be in this position. I have a great idea for him because he's an exceptionally good footballer. This is a very good option. He won't always play as a classic left-back" [RTL]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 18, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Бернли», «Лестер» и «Лидс» готовят судебный иск против «ирисок» на 300 миллионов фунтов
Смотрите видеотрансляицию матчей квалификации Евро-2024