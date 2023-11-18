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18 ноября 2023, 22:25 |
223
0

Конкурент для Зинченко? Хаверц вышел на позиции левого защитника с Турцией

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн принял странное решение

18 ноября 2023, 22:25 |
223
0
Конкурент для Зинченко? Хаверц вышел на позиции левого защитника с Турцией
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

18 ноября проходит товарищеский матч между сборными Германии и Турции.

На 5-й минуте встречи счет открыл 24-летний полузащитник (!) лондонского «Арсенала» Кай Хаверц. Для Кая это 2-й гол в текущем сезоне.

Однако в этом поединке Хаверц вышел на позиции левого защитника.

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал такое решение:

«У нас разные схемы, и Кай не всегда будет играть на этой позиции. У меня есть отличная идея насчет него, потому что он исключительно хороший футболист. И это очень хороший вариант. Он не всегда будет играть на позиции классического левого защитника».

Отметим, что за «канониров» вместе с Хаверцом выступает украинский футболист Александр Зинченко, который является номинальным левым защитником.

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Кай Хаверц Юлиан Нагельсманн
Источник Sport.ua
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