Конкурент для Зинченко? Хаверц вышел на позиции левого защитника с Турцией

18 ноября проходит товарищеский матч между сборными Германии и Турции.

На 5-й минуте встречи счет открыл 24-летний полузащитник (!) лондонского «Арсенала» Кай Хаверц. Для Кая это 2-й гол в текущем сезоне.

Однако в этом поединке Хаверц вышел на позиции левого защитника.

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал такое решение:

«У нас разные схемы, и Кай не всегда будет играть на этой позиции. У меня есть отличная идея насчет него, потому что он исключительно хороший футболист. И это очень хороший вариант. Он не всегда будет играть на позиции классического левого защитника».

Отметим, что за «канониров» вместе с Хаверцом выступает украинский футболист Александр Зинченко, который является номинальным левым защитником.

Julian Nagelsmann on playing Havertz at left-back: "We have different formations. Kai won't always be in this position. I have a great idea for him because he's an exceptionally good footballer. This is a very good option. He won't always play as a classic left-back" [RTL]