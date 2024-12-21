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Англия
21 декабря 2024, 23:48 | Обновлено 21 декабря 2024, 23:49
35
0

«Хороший тиждень». Артета поразок перемогою Арсеналу в АПЛ

Испанец доволен действиями своих подопечных

21 декабря 2024, 23:48 | Обновлено 21 декабря 2024, 23:49
35
0
«Хороший тиждень». Артета поразок перемогою Арсеналу в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями после разгромной победы своей команды над «Кристалл Пелас» в 17 туре Английской Премьер-лиги.

«Очень хорошая неделя. Всегда удивительно играть с одним и тем же соперником дважды в три дня. Мы хорошо начали, а потом пропустили, но команда очень хорошо отреагировала. Забить 5 голов на выезде в этой лиге всегда непросто.

У меня не было никаких сомнений относительно Жезуса, забившего 5 голов в этих двух матчах. Когда игрок находится в таком состоянии, он должен играть.

Мы в очень хорошем состоянии. Мы не проигрывали в 10 матчах, выиграли 5 из 7, мы заслуживали победы в каждом из них. Мы справляемся со многими вещами. Команда адаптируется и борется в каждой игре», – сказал Артета.

В нынешнем сезоне «Арсенал» занимает третье место турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 33 турнирных пункта после 17 матчей.

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Микель Артета Арсенал Лондон Кристал Пэлас - Арсенал Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: BBC
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