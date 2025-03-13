Зинченко и все его забитые мячи за Арсенал. Видео голов
Украинец отметился забитым мячом в ворота «ПСВ»
Игрок «Арсенала» Александр Зинченко отметился забитым мячом в матче против «ПСВ», который стал для него третьим голом за лондонский клуб.
12 марта состоялась вторая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Арсенал» и «ПСВ». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.
Первый гол за «канониров» Зинченко забил в сезоне АПЛ 2022/23 в ворота «Астон Виллы», а второй - против «Бернли» в Премьер-лиге 2023/24.
Всего за «Арсенал» украинец сыграл 85 матчей. Кроме трех забитых мячей, также отметился четырьмя результативными передачами.
Команда Микеля Артеты по сумме двух встреч (9:3) вышла в 1/4 финала ЛЧ.
ВИДЕО. Гол Зинченко против Астон Виллы
ВИДЕО. Гол Зинченко против Бернли
ВИДЕО. Гол Зинченко против ПСВ
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