Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко и все его забитые мячи за Арсенал. Видео голов
Лига чемпионов
13 марта 2025, 18:49 | Обновлено 13 марта 2025, 19:40
420
0

Зинченко и все его забитые мячи за Арсенал. Видео голов

Украинец отметился забитым мячом в ворота «ПСВ»

13 марта 2025, 18:49 | Обновлено 13 марта 2025, 19:40
420
0
Зинченко и все его забитые мячи за Арсенал. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Олександр Зинченко

Игрок «Арсенала» Александр Зинченко отметился забитым мячом в матче против «ПСВ», который стал для него третьим голом за лондонский клуб.

12 марта состоялась вторая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Арсенал» и «ПСВ». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

Первый гол за «канониров» Зинченко забил в сезоне АПЛ 2022/23 в ворота «Астон Виллы», а второй - против «Бернли» в Премьер-лиге 2023/24.

Всего за «Арсенал» украинец сыграл 85 матчей. Кроме трех забитых мячей, также отметился четырьмя результативными передачами.

Команда Микеля Артеты по сумме двух встреч (9:3) вышла в 1/4 финала ЛЧ.

ВИДЕО. Гол Зинченко против Астон Виллы

ВИДЕО. Гол Зинченко против Бернли

ВИДЕО. Гол Зинченко против ПСВ

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «ПСЖ и Барселона это просто космос»
Мадридский Реал – рекордсмен по количеству выходов в 1/4 финала ЛЧ
Асенсио сравнял количество голов за Астон Виллу с показателем в ПСЖ
Арсенал Лондон Александр Зинченко ПСВ Лига чемпионов Арсенал - ПСВ
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Футбол | 13 марта 2025, 07:50 3
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»

Немецкий тренер высоко оценил Лионеля Месси

Мадридское дерби завершилось лотереей. Реал выбил Атлетико из ЛЧ
Футбол | 13 марта 2025, 00:47 28
Мадридское дерби завершилось лотереей. Реал выбил Атлетико из ЛЧ
Мадридское дерби завершилось лотереей. Реал выбил Атлетико из ЛЧ

«Галактикос» вырвали путевку в четвертьфинал

С опытом игры в Лиге чемпионов. Лучкевич не был приоритетом Динамо
Футбол | 13.03.2025, 19:17
С опытом игры в Лиге чемпионов. Лучкевич не был приоритетом Динамо
С опытом игры в Лиге чемпионов. Лучкевич не был приоритетом Динамо
Атлетико – Реал – 1:0 (пен. 2:4). Пенальти в Мадриде. Видео голов и обзор
Футбол | 13.03.2025, 01:49
Атлетико – Реал – 1:0 (пен. 2:4). Пенальти в Мадриде. Видео голов и обзор
Атлетико – Реал – 1:0 (пен. 2:4). Пенальти в Мадриде. Видео голов и обзор
Опыт и молодость. Три украинки завершили короткую индивидуалку в топ-20
Биатлон | 13.03.2025, 13:53
Опыт и молодость. Три украинки завершили короткую индивидуалку в топ-20
Опыт и молодость. Три украинки завершили короткую индивидуалку в топ-20
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Удачи». Турки Аль-Шейх отреагировал на реванш Усика и Дюбуа
«Удачи». Турки Аль-Шейх отреагировал на реванш Усика и Дюбуа
12.03.2025, 18:06
Бокс
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
12.03.2025, 09:00 2
Бокс
Сабо обратился к Шовковскому после конфликта Ваната и Пономаренко в УПЛ
Сабо обратился к Шовковскому после конфликта Ваната и Пономаренко в УПЛ
12.03.2025, 12:04 10
Футбол
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
12.03.2025, 07:38 8
Футбол
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
12.03.2025, 06:45 27
Теннис
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
12.03.2025, 06:23 3
Футбол
Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
12.03.2025, 12:16 6
Футбол
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
12.03.2025, 08:43 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем