Повторил рекорд Федерера. Синнер обыграл Медведева в полуфинале ATP Finals

Итальянский теннисист Янник Синнер (Италия, ATP 4) вышел в финал Итогового турнира АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

В полуфинале итальянец в трех сетах обыграл Даниила Медведева (АТР 3) за 2 часа и 25 минут.

АТР Finals 2023. Хард в помещении

Янник Синнер (Италия) – Даниил Медведев – 6:3, 6:7 (4:7), 6:1

Это была 9-я встреча теннисистов. Янник выиграл 3-й очный поединок, причем все 3 подряд. Ранее он обыграл нейтрала в финальных матчах в Вене и Пекине.

Синнер проведет седьмой финал в сезоне и попытается выиграть пятый титул. Всего в активе Янника 10 одиночных трофеев.

На Итоговом турнире 2023 Янник пока что ни разу не проиграл, выиграв все 3 матча в Зеленой группе.

Янник – первый теннисист младше 23 лет, который сумел дойти до финала Итогового турнира, не проиграв ни одного матча после Роджера Федерера 2003 года. Также Синнер стал первым в истории итальянцем, который вышел в финал ATP Finals.

В матче за трофей Янник сыграет против победителя встречи Карлос Алькарас – Новак Джокович.

