ВИДЕО. Франция, Германия и США уверенно прошли в плей-офф ЧМ U-17

В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.

15 ноября состоялись 4 матча, и завершился второй тур чемпионата.

Франция, Германия и США одержали по 2 победы и уверенно прошли в плей-офф ЧМ U-17.

Ниже приведены результаты игрового дня и видеообзоры матчей.

Чемпионат мира 2023 по футболу U-17

3-й тур, 15 ноября, Индонезия

Турнирные таблицы

Мексика U-17 – Венесуэла U-17 – 2:2

США U-17 – Буркина-Фасо U-17 – 2:1

Новая Зеландия U-17 – Германия U-17 – 1:3

Франция U-17 – Южная Корея U-17 – 1:0

📜 All in a day's work. #U17WC

🇩🇪🇫🇷 Germany & France pick up their second wins of the tournament!#U17WC