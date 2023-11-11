Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Подловил на ошибке. Роналду в очередной раз забил в саудовской лиге
Саудовская Аравия
11 ноября 2023, 21:30 |
713
2

ВИДЕО. Подловил на ошибке. Роналду в очередной раз забил в саудовской лиге

Произошло это на 50-й минуте матча с «Аль-Вахдой»

11 ноября 2023, 21:30 |
713
2
ВИДЕО. Подловил на ошибке. Роналду в очередной раз забил в саудовской лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 11 ноября проходит матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. «Аль-Наср» на выезде играет c клубом «Аль-Вахда».

38-летний звездный нападающий хозяев Криштиану Роналду довел счет до разгромного на 50-й минуте матча (3:0), подловив на ошибке защитников соперника.

Для Криштиану Роналду это уже 13-й гол в саудовском чемпионате, он возглавляет бомбардирскую гонку лиги. У звездного португальца на счету еще семь результативных передач.

По теме:
Ворскла – Оболонь – 1:0. Пенальти решил судьбу матча. Видео голов, обзор
Александрия – Верес – 1:0. Первая победа с августа. Видео голов и обзор
Полесье – Металлист 1925 – 2:1. Житомиряне возглавили УПЛ. Видео голов
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вахда Мекка чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зарю накрыл хаос. Как два авантюрных решения разрушили бронзовую команду
Футбол | 11 ноября 2023, 12:25 21
Зарю накрыл хаос. Как два авантюрных решения разрушили бронзовую команду
Зарю накрыл хаос. Как два авантюрных решения разрушили бронзовую команду

Участник еврокубков застрял в зоне переходных матчей в родной УПЛ, и вновь меняет тренера…

Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
Другие виды | 11 ноября 2023, 06:37 1
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан

Главные новости за 10 ноября на Sport.ua

Победа Арсенала с топ-голом Зинченко, Эвертон с мячом Миколенко взял 3 очка
Футбол | 11.11.2023, 19:05
Победа Арсенала с топ-голом Зинченко, Эвертон с мячом Миколенко взял 3 очка
Победа Арсенала с топ-голом Зинченко, Эвертон с мячом Миколенко взял 3 очка
Украина – Нидерланды – 1:1. Ястремская проиграла первому номеру соперниц
Теннис | 11.11.2023, 15:45
Украина – Нидерланды – 1:1. Ястремская проиграла первому номеру соперниц
Украина – Нидерланды – 1:1. Ястремская проиграла первому номеру соперниц
Кто получил 9.2? Названа оценка Забарного за матч АПЛ Борнмут – Ньюкасл
Футбол | 11.11.2023, 22:11
Кто получил 9.2? Названа оценка Забарного за матч АПЛ Борнмут – Ньюкасл
Кто получил 9.2? Названа оценка Забарного за матч АПЛ Борнмут – Ньюкасл
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
T-800
а якщо конкретніше, то Буну чи Муслеру
Ответить
0
T-800
Краще б ти підловив Уругвай або Марокко на ЧС, герою!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
11.11.2023, 15:45 40
Футбол
ВИДЕО. Худший пас в истории футбола? Магуайр снова насмешил болельщиков
ВИДЕО. Худший пас в истории футбола? Магуайр снова насмешил болельщиков
09.11.2023, 17:05 2
Футбол
Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?
Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?
10.11.2023, 17:04 9
Футбол
Усик – 3-й в рейтинге лучших боксеров от ESPN. На каком месте Фьюри?
Усик – 3-й в рейтинге лучших боксеров от ESPN. На каком месте Фьюри?
09.11.2023, 19:23
Бокс
Зайдут с черного хода? Шахтер может попасть в основу ЛЧ, если выиграет УПЛ
Зайдут с черного хода? Шахтер может попасть в основу ЛЧ, если выиграет УПЛ
10.11.2023, 15:30 143
Футбол
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
11.11.2023, 11:36 23
Футбол
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
10.11.2023, 10:40 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем