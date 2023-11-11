ВИДЕО. Подловил на ошибке. Роналду в очередной раз забил в саудовской лиге
Произошло это на 50-й минуте матча с «Аль-Вахдой»
Сегодня, 11 ноября проходит матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. «Аль-Наср» на выезде играет c клубом «Аль-Вахда».
38-летний звездный нападающий хозяев Криштиану Роналду довел счет до разгромного на 50-й минуте матча (3:0), подловив на ошибке защитников соперника.
Для Криштиану Роналду это уже 13-й гол в саудовском чемпионате, он возглавляет бомбардирскую гонку лиги. У звездного португальца на счету еще семь результативных передач.
GOAL CRISTIANO RONALDO!— Madridsmo (@realbarcaL) November 11, 2023
Just 36 goals away from 900 goals. 🔥 🐐pic.twitter.com/y9VXTVi3U5
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